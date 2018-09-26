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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

«Анжи» одолел «Чайку» и сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России

«Анжи» одержал победу над «Чайкой» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча прошла в Песчанокопском на стадионе «Центральный» им. И. П. Чайки и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

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Источник: РИА "Новости"

В конце первого тайма Павел Долгов вывел махачкалинскую команду вперёд, однако на 57-й минуте Александр Хохлачёв сравнял счёт. На 84-й минуте Джон Чансельор забил второй гол дагестанцев, который оказался победным.

«Анжи» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится со «Спартаком». Москвичи в 1/16 финала одержали победу над новороссийским «Черноморцем» (1:0).

Ранее в следующую стадию турнира прошли ещё семь клубов Российской Премьер-Лиги, среди которых «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Зенит» и «Енисей».

Чайка 1:2
Первый тайм: 0:1
Анжи
26.09.2018, 19:00 Зрители: 1980 Плей-офф: 1/16 финала им. И.П. Чайки
Главные тренеры
Виталий Семакин Магомед Адиев
Голы
57′ Александр Хохлачев  
19 Павел Долгов 41′
17 Джон Чансельор 84′
Составы
Вячеслав Граб 1
Владислав Дубовой (к) 2
Сергей Бутырин 31
Андрей Демченко 77
Алексей Гречкин 79
Халид Шахтиев 95
Сергей Шаров 22
Александр Подбельцев 9
46′ Петр Ситников 10
Александр Хохлачев 7
74′ Бутта Магомедов 97
Николай Гиоргобиани 19
87′ Никита Чалый 27
Максим Обозный 11
1 Александр Будаков
3 Игорь Удалый (к)
17 Джон Чансельор
25 Иван Новосельцев
7 Достонбек Хамдамов 75′
13 Роланд Гиголаев
15 Данил Глебов 7′
17 Игорь Чайковский
29 Гаэль Белла Ондуа
18 Апти Ахъядов 90′
27 Амир Мохаммад
19 Павел Долгов 60′ 33′
88 Иван Маркелов 69′
Статистика
0 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Сельдяков (Балашиха, Россия)
Боковой судья Вячеслав Бочков (Сочи, Россия)
Боковой судья Андрей Гурбанов (Краснодар, Россия)
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