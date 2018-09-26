«Анжи» одолел «Чайку» и сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России

В конце первого тайма Павел Долгов вывел махачкалинскую команду вперёд, однако на 57-й минуте Александр Хохлачёв сравнял счёт. На 84-й минуте Джон Чансельор забил второй гол дагестанцев, который оказался победным.
«Анжи» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится со «Спартаком». Москвичи в 1/16 финала одержали победу над новороссийским «Черноморцем» (1:0).
Ранее в следующую стадию турнира прошли ещё семь клубов Российской Премьер-Лиги, среди которых «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Зенит» и «Енисей».