«Анжи» одолел «Чайку» и сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России

«Анжи» одолел «Чайку» и сыграет со «Спартаком» в 1/8 финала Кубка России

«Анжи» одержал победу над «Чайкой» в матче 1/16 финала Кубка России. Встреча прошла в Песчанокопском на стадионе «Центральный» им. И. П. Чайки и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.