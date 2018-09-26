«Рубин» прошёл «Химки» в Кубке России благодаря автоголу Рязанцева

Команда Курбана Бердыева выиграла благодаря автоголу бывшего полузащитника команды Александра Рязанцева. 32-летний футболист забил в свои ворота на 97-й минуте. Гости доигрывали в меньшинстве — в концовке дополнительного времени вторую жёлтую карточку получил Руслан Камболов.
«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с победителем пары «Торпедо» — «Динамо».
Ранее в следующую стадию турнира прошли ещё девять клубов Российской Премьер-Лиги, среди которых «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Зенит», «Анжи», «Спартак» и «Енисей».