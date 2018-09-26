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21:45 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» прошёл «Химки» в Кубке России благодаря автоголу Рязанцева

«Рубин» одержал победу над «Химками» в матче 1/16 финала Кубка России. Основное время встречи, которая прошла в Химках, завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время казанцы дожали соперника — 1:0.

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Источник: РИА "Новости"

Команда Курбана Бердыева выиграла благодаря автоголу бывшего полузащитника команды Александра Рязанцева. 32-летний футболист забил в свои ворота на 97-й минуте. Гости доигрывали в меньшинстве — в концовке дополнительного времени вторую жёлтую карточку получил Руслан Камболов.

«Рубин» вышел в 1/8 финала Кубка России, где встретится с победителем пары «Торпедо» — «Динамо».

Ранее в следующую стадию турнира прошли ещё девять клубов Российской Премьер-Лиги, среди которых «Оренбург», «Урал», «Арсенал», «Ахмат», «Ростов», «Зенит», «Анжи», «Спартак» и «Енисей».

Химки 0:1 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Рубин
26.09.2018, 19:00 Плей-офф: 1/16 финала Арена Химки
Главные тренеры
Игорь Шалимов Курбан Бердыев
Голы
14 Александр Рязанцев 97′
Составы
Дмитрий Хомич 1
Егор Данилкин 15
Александр Филин 25
Александр Смирнов 86
107′ Александр Рязанцев (к) 14
Равиль Нетфуллин 52
33′ Илья Белоус 88
106′ Давид Мильдзихов 32
Кирилл Боженов 87
100′ Андрей Мостовой 9
Александр Моргунов 4
100′ Аршак Корян 22
Михаил Петрусев 7
43′ 100′ Камран Алиев 17
Александр II Козлов 33
21 Егор Бабурин
5 Филип Уремович
14 Владимир Гранат 111′
88 Руслан Камболов (к) 87′ 113′
91 Виталий Устинов
15 Игорь Коновалов
18 Павел Могилевец
19 Хорен Байрамян 39′
33 Сердар Азмун
7 Вячеслав Подберезкин 112′
12 Игорь Калинин
77 Реза Шекари 46′
10 Дмитрий Полоз
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Иван Сиденков (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону, Россия)
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