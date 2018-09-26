«Динамо» выиграло в историческом дерби с «Торпедо». Это было горячо

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Несомненно, самое горячее противостояние 1/16 Кубка России. Болельщики «Динамо» и «Торпедо» недолюбливают друг друга с незапамятных времен, а тут представилась возможность высказать с трибун друг другу все, что накопилось за долгие-долгие годы без личных встреч. Понятное дело, что тренер «Торпедо» Игорь Колыванов выставил всех сильнейших. Дмитрий Хохлов оставил в запасе Шунина и Рауша, вне заявки остался Тони Шунич. В остальном — полностью боевой состав.

Динамовцы начали чуть более уверенно и агрессивно — как и положено команде РПЛ, играющей против коллектива из ПФЛ. Первую опасную атаку «Динамо» развернуло со стандарта, когда Панченко попал в стенку, а затем вратарь «Торпедо» справился с добиванием Хольмена.

Спустя пять минут «Торпедо» ответило опаснейшим ударом защитника Шоркина после подачи с фланга Елисеева, мяч прошел в сантиметрах от штанги. Сменщик Шунина Игорь Лещук ничего бы не смог поделать. И вообще молодой вратарь смотрелся не очень уверенно — решил не фиксировать слабо летящий мяч после дальнего удара, не надежно сыграл на выходе и выглядел нервно.

«Динамо» терпело, присматривалось к сопернику и не спешило включать полные обороты. На 34-й минуте арбитр назначил спорный пенальти после фола Самсонова на Маркове — торпедовец задел ногу форварда, уже находясь на газоне. Сам же Евгений одиннадцатиметровый и реализовал — четкий удар по центру.

«Торпедо» под конец тайма усилило давление, но в ответ забить не смогло.

Во втором тайме «Торпедо» совсем не смотрелось андердогом. Порывы ветра усиливались, торпедовские фанаты поливали «Динамо» на чем свет стоит, а футболисты неслись вперед. Выход Жоаозиньо не помог гостям наладить владение мячом, а торпедовцы все чаще врывались в штрафную Лещука — на 70-й минуте Кертанову не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел партнера, а затем Лещуку пришлось тащить мяч из-под перекладины после удара со штрафного. Трибуны все больше разогревались.