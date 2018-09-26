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22:43 (мск), источник: Sport24

«Динамо» выиграло в историческом дерби с «Торпедо». Это было горячо

Все самое главное о матче на Восточной улице.

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Несомненно, самое горячее противостояние 1/16 Кубка России. Болельщики «Динамо» и «Торпедо» недолюбливают друг друга с незапамятных времен, а тут представилась возможность высказать с трибун друг другу все, что накопилось за долгие-долгие годы без личных встреч. Понятное дело, что тренер «Торпедо» Игорь Колыванов выставил всех сильнейших. Дмитрий Хохлов оставил в запасе Шунина и Рауша, вне заявки остался Тони Шунич. В остальном — полностью боевой состав.

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Динамовцы начали чуть более уверенно и агрессивно — как и положено команде РПЛ, играющей против коллектива из ПФЛ. Первую опасную атаку «Динамо» развернуло со стандарта, когда Панченко попал в стенку, а затем вратарь «Торпедо» справился с добиванием Хольмена.

Спустя пять минут «Торпедо» ответило опаснейшим ударом защитника Шоркина после подачи с фланга Елисеева, мяч прошел в сантиметрах от штанги. Сменщик Шунина Игорь Лещук ничего бы не смог поделать. И вообще молодой вратарь смотрелся не очень уверенно — решил не фиксировать слабо летящий мяч после дальнего удара, не надежно сыграл на выходе и выглядел нервно.

«Динамо» терпело, присматривалось к сопернику и не спешило включать полные обороты. На 34-й минуте арбитр назначил спорный пенальти после фола Самсонова на Маркове — торпедовец задел ногу форварда, уже находясь на газоне. Сам же Евгений одиннадцатиметровый и реализовал — четкий удар по центру.

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«Торпедо» под конец тайма усилило давление, но в ответ забить не смогло.

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Во втором тайме «Торпедо» совсем не смотрелось андердогом. Порывы ветра усиливались, торпедовские фанаты поливали «Динамо» на чем свет стоит, а футболисты неслись вперед. Выход Жоаозиньо не помог гостям наладить владение мячом, а торпедовцы все чаще врывались в штрафную Лещука — на 70-й минуте Кертанову не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел партнера, а затем Лещуку пришлось тащить мяч из-под перекладины после удара со штрафного. Трибуны все больше разогревались.

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Под конец игры было слышно уже только динамовских болельщиков — гости снизили градус игры и довели дело до победы. Дальше идет Хохлов и его команда.

Торпедо М 0:1
Первый тайм: 0:1
Динамо
26.09.2018, 20:15 Зрители: 4096 Плей-офф: 1/16 финала "Торпедо" им. Э. А. Стрельцова
Главные тренеры
Игорь Колыванов Дмитрий Хохлов
Голы
7 Евгений Марков 34′
Составы
Петр Устинов 22
Александр Елисеев 4
Артем Самсонов 44
Сергей Шустиков (к) 6
13′ Максим Шоркин 16
Рагим Садыхов 10
Константин Троянов 79
Иван Сергеев 33
45′ 90′ Константин Кертанов 11
Артем Селюков 9
82′ Андрей Лях 24
Никита Кашаев 8
78′ Денис Дегтев 31
Павел Соломатин 14
31 Игорь Лещук
25 Алексей Козлов 90+5′
2 Григорий Морозов 45′
3 Себастьян Хольмен
4 Владимир Рыков (к) 57′
7 Евгений Марков
23 Антон Соснин
27 Самба Соу 64′
11 Иван Темников 90′ 66′
78 Данил Липовой
10 Федор Черных 46′
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
8 Кирилл Панченко 90′
19 Владимир Москвичев
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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