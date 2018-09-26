«Динамо» выиграло в историческом дерби с «Торпедо». Это было горячо
Все самое главное о матче на Восточной улице.
Все самое главное о матче на Восточной улице.
Несомненно, самое горячее противостояние 1/16 Кубка России. Болельщики «Динамо» и «Торпедо» недолюбливают друг друга с незапамятных времен, а тут представилась возможность высказать с трибун друг другу все, что накопилось за
Динамовцы начали чуть более уверенно и агрессивно — как и положено команде РПЛ, играющей против коллектива из ПФЛ. Первую опасную атаку «Динамо» развернуло со стандарта, когда Панченко попал в стенку, а затем вратарь «Торпедо» справился с добиванием Хольмена.
Спустя пять минут «Торпедо» ответило опаснейшим ударом защитника Шоркина после подачи с фланга Елисеева, мяч прошел в сантиметрах от штанги. Сменщик Шунина Игорь Лещук ничего бы не смог поделать. И вообще молодой вратарь смотрелся не очень уверенно — решил не фиксировать слабо летящий мяч после дальнего удара, не надежно сыграл на выходе и выглядел нервно.
«Динамо» терпело, присматривалось к сопернику и не спешило включать полные обороты. На 34-й минуте арбитр назначил спорный пенальти после фола Самсонова на Маркове — торпедовец задел ногу форварда, уже находясь на газоне. Сам же Евгений одиннадцатиметровый и реализовал — четкий удар по центру.
«Торпедо» под конец тайма усилило давление, но в ответ забить не смогло.
Во втором тайме «Торпедо» совсем не смотрелось андердогом. Порывы ветра усиливались, торпедовские фанаты поливали «Динамо» на чем свет стоит, а футболисты неслись вперед. Выход Жоаозиньо не помог гостям наладить владение мячом, а торпедовцы все чаще врывались в штрафную Лещука — на 70-й минуте Кертанову не хватило сантиметров, чтобы замкнуть прострел партнера, а затем Лещуку пришлось тащить мяч
Под конец игры было слышно уже только динамовских болельщиков — гости снизили градус игры и довели дело до победы. Дальше идет Хохлов и его команда.
|Игорь Колыванов
|Дмитрий Хохлов
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|2
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Еськов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)