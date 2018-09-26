«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу

В составе победителей забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (35-я минута), Эдер (87) и Антон Миранчук (105), у проигравших отличились Алан Касаев (28) и Руслан Магаль (64). Права на Касаева принадлежат «Локомотиву», за «Балтику» полузащитник выступает на правах аренды.

На данный момент сыграны 13 матчей 1/16 финала турнира из 16. Известны шесть пар 1/8 финала из восьми, на этой стадии турнира «Локомотив» сыграет с красноярским «Енисеем», московское «Динамо» — с казанским «Рубином», санкт-петербургский «Зенит» — с «Ростовом», московский «Спартак» — с махачкалинским «Анжи», «Нижний Новгород» — с екатеринбургским «Уралом», тульский «Арсенал» — с грозненским «Ахматом». В четверг пройдут матчи «Авангард» (Курск) — «Краснодар» и «Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара), их победители сыграют друг с другом в 1/8 финала, а 10 октября состоится встреча «Тюмени» и московского ЦСКА, сильнейший в данной игре станет соперником «Оренбурга».