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26 сентября, источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Балтику» в матче 1/16 финала Кубка России по футболу

ТАСС, 26 сентября. Московский «Локомотив» одержал победу в дополнительное время над калининградской «Балтикой» со счетом 3:2 в гостевом матче 1/16 финала Олимп — Кубка России по футболу.

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В составе победителей забитыми мячами отметились Алексей Миранчук (35-я минута), Эдер (87) и Антон Миранчук (105), у проигравших отличились Алан Касаев (28) и Руслан Магаль (64). Права на Касаева принадлежат «Локомотиву», за «Балтику» полузащитник выступает на правах аренды.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» прервал свою серию из четырех матчей без побед в официальных матчах, причем в последних трех встречах железнодорожники пропустили 10 голов.

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На данный момент сыграны 13 матчей 1/16 финала турнира из 16. Известны шесть пар 1/8 финала из восьми, на этой стадии турнира «Локомотив» сыграет с красноярским «Енисеем», московское «Динамо» — с казанским «Рубином», санкт-петербургский «Зенит» — с «Ростовом», московский «Спартак» — с махачкалинским «Анжи», «Нижний Новгород» — с екатеринбургским «Уралом», тульский «Арсенал» — с грозненским «Ахматом». В четверг пройдут матчи «Авангард» (Курск) — «Краснодар» и «Тамбов» — «Крылья Советов» (Самара), их победители сыграют друг с другом в 1/8 финала, а 10 октября состоится встреча «Тюмени» и московского ЦСКА, сильнейший в данной игре станет соперником «Оренбурга».

Встречи 1/8 финала Олимп — Кубка России запланированы на 31 октября — 1 ноября.

Балтика 2:3 ДВ
Основное время: 2:2 (1:1)
Локомотив
26.09.2018, 21:00 Зрители: 25231 Плей-офф: 1/16 финала Калининград
Главные тренеры
Игорь Ледяхов Юрий Семин
Голы
28′ Алан Касаев 11
64′ Руслан Магаль 28
59 Алексей Миранчук 35′
24 Эдер 88′
60 Антон Миранчук 105+1′
Составы
Евгений Помазан 32
Максим Тишкин 44
104′ Андрей Буйволов 25
Руслан Магаль 28
Константин Плиев 33
Максим Григорьев 9
120′ Алихан Шаваев 19
113′ Сослан Таказов 30
Владислав Крючков 23
85′ Алан Касаев (к) 11
Виталий Каленкович 93
43′ 107′ Александр Шешуков 2
Олег Дмитриев 34
90+3′ 100′ Владимир Дядюн 22
Кирилл Погребняк 14
77 Антон Коченков
17 Тарас Михалик
33 Соломон Кверквелия (к)
60 Антон Миранчук 101′
59 Алексей Миранчук
9 Федор Смолов
7 Гжегож Крыховяк
28 Борис Ротенберг 67′
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов 106′
5 Бенедикт Хеведес
96 Рифат Жемалетдинов 73′
24 Эдер
23 Дмитрий Тарасов 46′
36 Дмитрий Баринов
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Амелин (Тула, Россия)
Боковой судья Кирилл Большаков (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Роман Милюченко (Санкт-Петербург, Россия)
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