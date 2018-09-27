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00:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер «Спартака» отказался видеть в футболистах машин

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера высказал мысль о том, что футболисты не являются машинами. Слова специалиста приводятся на сайте клуба.

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Источник: РИА "Новости"

«Футболист не машина, в которую заливают бензин — и она едет. Невозможно, чтобы игроки постоянно выходили на поле по три раза за неделю», — заявил Каррера.

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Так он объяснил, почему в составе красно-белых в матче Олимп-Кубка России с «Черноморцем» (Новороссийск) появились игроки, выступающие за «Спартак-2». Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала.

19 сентября бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что в команде созрел заговор против Карреры. По информации спортсмена, лидерами заговора стали Денис Глушаков, отстраненный от основного состава, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов.

При Каррере «Спартак» в сезоне-2016/17 стал чемпионом России. В прошлом сезоне команда заняла третье место в национальном чемпионате. Красно-белые не смогли квалифицироваться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив по итогам двух матчей греческому ПАОК.

Черноморец Н 0:1
Первый тайм: 0:1
Спартак
26.09.2018, 18:30 Зрители: 12500 Плей-офф: 1/16 финала Центральный (Труд)
Главные тренеры
Хазрет Дышеков Массимо Каррера
Голы
9 Мендеш Андраде Зе Луиш (С. Ханни) 28′
Составы
Максим Швагирев 1
48′ Даниил Лезгинцев 21
Анатолий Пуляев 2
Иван Юдин 3
Алексей Кузнецов (к) 5
Сергей Обивалин 24
Сергей Гаранжа 19
Иван Селеменев 17
42′ Дато Черткоев 14
76′ 90+2′ Илья Захаров 11
51′ 80′ Андрей Мендель 18
Артур Миносян 7
75′ Илья Стефанович 10
Иван Матюшенко 25
32 Артем Ребров (к)
39 Павел Маслов 85′
23 Дмитрий Комбаров
46 Артем Мамин
27 Александр Ломовицкий 70′
88 Александр Ташаев 16′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
40 Артем Тимофеев
3 Марко Петкович 9′
16 Сальваторе Боккетти
94 Софьян Ханни 67′
11 Фернанду
83 Владислав Пантелеев 83′
7 Джано Ананидзе
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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