Тренер «Спартака» отказался видеть в футболистах машин

Источник: РИА "Новости"

«Футболист не машина, в которую заливают бензин — и она едет. Невозможно, чтобы игроки постоянно выходили на поле по три раза за неделю», — заявил Каррера.

Так он объяснил, почему в составе красно-белых в матче Олимп-Кубка России с «Черноморцем» (Новороссийск) появились игроки, выступающие за «Спартак-2». Московский клуб одержал победу со счетом 1:0 и вышел в 1/8 финала.

19 сентября бывший теннисист и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников сообщил, что в команде созрел заговор против Карреры. По информации спортсмена, лидерами заговора стали Денис Глушаков, отстраненный от основного состава, Дмитрий Комбаров и Александр Самедов.