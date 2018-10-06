Сергей Иванов обслужит матч Кубка России «Тюмень» — ЦСКА

Начало встречи — в 17:00 мск. Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с «Оренбургом» на своём поле.

В последний раз «Тюмень» и ЦСКА встречались в 1998 году в рамках чемпионата России. Тогда «армейцы» разгромили соперника в выездном матче со счётом 4:0.