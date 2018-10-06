Сергей Иванов обслужит матч Кубка России «Тюмень» — ЦСКА
Главным арбитром матча 1/16 финала Кубка России «Тюмени» с ЦСКА назначен Сергей Иванов, сообщает официальный сайт РФС.
Главным арбитром матча 1/16 финала Кубка России «Тюмени» с ЦСКА назначен Сергей Иванов, сообщает официальный сайт РФС.
10 октября (среда)
«Тюмень» — «ЦСКА»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачёв (Ростов-на-Дону); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
Начало встречи — в 17:00 мск.
Победитель этого противостояния в следующем раунде сыграет с «Оренбургом» на своём поле.
В последний раз «Тюмень» и ЦСКА встречались в 1998 году в рамках чемпионата России. Тогда «армейцы» разгромили соперника в выездном матче со счётом 4:0.