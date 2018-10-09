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16:52 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА без Акинфеева, Влашича и Дзагоева отправился на матч Кубка в Тюмень

Сегодня, 9 октября, футболисты московского ЦСКА вылетели в Тюмень, где в среду, 10 октября, проведут матч 1/16 Кубка России с одноимённым клубом, сообщает пресс-служба «армейской» команды.

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Источник: РИА "Новости"

Начало игры запланировано на 17:00 мск.

На игру красно-синие отправились без ряда основных футболистов, в том числе Игоря Акинфеева, Николы Влашича и Алана Дзагоева.

Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.

Защитники: Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян, Семён Матвийчук, Иван Маклаков.

Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Тимур Пухов, Анатолий Анисимов.

Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Такума Нисимура.

Победитель матча «Тюмень» — ЦСКА сыграет в 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом», который ранее обыграл в гостях барнаульское «Динамо» (2:0).

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