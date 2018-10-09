ЦСКА без Акинфеева, Влашича и Дзагоева отправился на матч Кубка в Тюмень
Сегодня, 9 октября, футболисты московского ЦСКА вылетели в Тюмень, где в среду, 10 октября, проведут матч 1/16 Кубка России с одноимённым клубом, сообщает
Сегодня, 9 октября, футболисты московского ЦСКА вылетели в Тюмень, где в среду, 10 октября, проведут матч 1/16 Кубка России с одноимённым клубом, сообщает
Начало игры запланировано на 17:00 мск.
На игру
Вратари: Илья Помазун, Георгий Кырнац.
Защитники: Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Наир Тикнизян, Семён Матвийчук, Иван Маклаков.
Полузащитники: Дмитрий Ефремов, Астемир Гордюшенко, Иван Олейников, Тимур Пухов, Анатолий Анисимов.
Нападающие: Тимур Жамалетдинов, Такума Нисимура.
Победитель матча «Тюмень» — ЦСКА сыграет в 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом», который ранее обыграл в гостях барнаульское «Динамо» (2:0).