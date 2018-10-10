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19:59 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА по пенальти проиграл «Тюмени» и не сумел выйти в 1/8 финала Кубка России

ТАСС, 10 октября. Московский футбольный клуб ЦСКА в серии пенальти проиграл «Тюмени» в выездном матче 1/16 финала Олимп — Кубка России и не сумел пробиться в следующую стадию турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, дополнительное — 1:1. Мяч в составе армейцев забил 20-летний полузащитник Тимур Пухов на 108-й минуте, счет сравнял защитник хозяев Александр Столяренко в добавленное ко второму экстра-тайму время. В серии пенальти точнее были футболисты «Тюмени» — 3:0.

Изначально встреча должна была пройти 26 или 27 сентября. Решение о переносе игры на 10 октября было принято в связи со сложным разъездным календарем обеих команд. Поскольку дата проведения игры совпадает с матчами сборных команд в Лиге наций, большинство игроков основного состава красно-синих не сумели принять участие во встрече. В заявку армейцев на кубковый матч вошли 14 футболистов.

В 1/8 финала «Тюмень» встретится с «Оренбургом». Хозяин поля будет определен позднее путем жеребьевки.

Матчи 1/8 финала Олимп — Кубка России пройдут с 31 октября по 1 ноября. Остальные пары 1/8 финала турнира выглядят следующим образом:

  • «Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала);.
  • «Локомотив» (Москва) — «Енисей» (Красноярск);.
  • «Рубин» (Казань) — «Динамо» (Москва);.
  • «Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»;.
  • «Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (Санкт-Петербург);.
  • «Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула);.
  • «Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород».
Тюмень 1:1
По пенальти: 3:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ЦСКА
10.10.2018, 17:00 Зрители: 10400 Плей-офф: 1/16 финала Геолог
Главные тренеры
Горан Алексич Виктор Гончаренко
Голы
120+1′ Александр Столяренко 20
70 Тимур Пухов 109′
Составы
Станислав Бучнев 22
Михаил Коваленко 95
Александр Столяренко 20
61′ Савелий Козлов 66
Никита Теленков 24
Иван Чудин (к) 8
Игорь Леонтьев 52
86′ Фарход Васиев 26
Игорь Хайманов 15
46′ Егор Глухов 17
Владимир Лешонок 18
58′ Максим Лаук 10
Артур Малоян 38
106′ 109′ Максим Вотинов 45
Артур Рябокобыленко 5
1 Илья Помазун
15 Дмитрий Ефремов 40′
71 Наяир Тикнизян
14 Кирилл Набабкин (к)
50 Родригу Бекао
90 Семен Матвийчук
72 Астемир Гордюшенко
19 Такума Нисимура 119′
70 Тимур Пухов 51′
82 Иван Олейников 80′
47 Анатолий Анисимов
75 Тимур Жамалетдинов 119′
78 Иван Маклаков
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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