ЦСКА по пенальти проиграл «Тюмени» и не сумел выйти в 1/8 финала Кубка России

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, дополнительное — 1:1. Мяч в составе армейцев забил 20-летний полузащитник Тимур Пухов на 108-й минуте, счет сравнял защитник хозяев Александр Столяренко в добавленное ко второму экстра-тайму время. В серии пенальти точнее были футболисты «Тюмени» — 3:0.

Изначально встреча должна была пройти 26 или 27 сентября. Решение о переносе игры на 10 октября было принято в связи со сложным разъездным календарем обеих команд. Поскольку дата проведения игры совпадает с матчами сборных команд в Лиге наций, большинство игроков основного состава красно-синих не сумели принять участие во встрече. В заявку армейцев на кубковый матч вошли 14 футболистов.