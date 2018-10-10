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21:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Гончаренко: По игре ЦСКА был ближе к победе, чем «Тюмень»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Кубка России с «Тюменью». Напомним, тюменцы одержали победу в серии послематчевых пенальти.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались. Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного одиннадцатиметрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь.

Пропустили гол из-за нарушения дисциплины. Мы часто говорим о том, как надо действовать в таких ситуациях, куда пускать соперника, а куда не пускать. К сожалению, мы совершили две роковые ошибки и пропустили. Кто совершил? Не скажу. Мы обсудим это внутри команды.

По сегодняшней игре можно было и 11 привезти. Нет смысла выпускать игроков просто ради того, чтобы выпустить. Плюс с учётом травмированных и сборников у нас не было большей обоймы", — приводит слова Гончаренко пресс-служба ЦСКА.

Тюмень 1:1
По пенальти: 3:0
Основное время: 0:0 (0:0)
ЦСКА
10.10.2018, 17:00 Зрители: 10400 Плей-офф: 1/16 финала Геолог
Главные тренеры
Горан Алексич Виктор Гончаренко
Голы
120+1′ Александр Столяренко 20
70 Тимур Пухов 109′
Составы
Станислав Бучнев 22
Михаил Коваленко 95
Александр Столяренко 20
61′ Савелий Козлов 66
Никита Теленков 24
Иван Чудин (к) 8
Игорь Леонтьев 52
86′ Фарход Васиев 26
Игорь Хайманов 15
46′ Егор Глухов 17
Владимир Лешонок 18
58′ Максим Лаук 10
Артур Малоян 38
106′ 109′ Максим Вотинов 45
Артур Рябокобыленко 5
1 Илья Помазун
15 Дмитрий Ефремов 40′
71 Наяир Тикнизян
14 Кирилл Набабкин (к)
50 Родригу Бекао
90 Семен Матвийчук
72 Астемир Гордюшенко
19 Такума Нисимура 119′
70 Тимур Пухов 51′
82 Иван Олейников 80′
47 Анатолий Анисимов
75 Тимур Жамалетдинов 119′
78 Иван Маклаков
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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