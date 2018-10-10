Гончаренко: По игре ЦСКА был ближе к победе, чем «Тюмень»

Источник: РИА "Новости"

«Мы хотели пройти дальше. Хотели ради тех же молодых ребят, чтобы они и дальше получали игровую практику. Они очень старались. Наверное, растерялись, когда не удалось реализовать первый пенальти. Серию невозможно выиграть, не забив ни одного одиннадцатиметрового. По игре мы были ближе к победе. Но кубковые матчи тем и славятся, что даже если ты лучше, не факт, что победишь.

Пропустили гол из-за нарушения дисциплины. Мы часто говорим о том, как надо действовать в таких ситуациях, куда пускать соперника, а куда не пускать. К сожалению, мы совершили две роковые ошибки и пропустили. Кто совершил? Не скажу. Мы обсудим это внутри команды.