Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала Кубка России
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Ростовом» и
МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Ростовом» и
Встреча состоится в
Полностью расписание матчей 1/8 финала выглядит следующим образом:
31 октября, среда:
«Локомотив» — «Енисей»,
«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород»,
«Оренбург» — «Тюмень»,
«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула).
1 ноября, четверг:
«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»,
«Ростов» — «Зенит»,
«Спартак» — «Анжи».
Дата проведения матча казанского «Рубина» и московского «Динамо» будет определена позднее.