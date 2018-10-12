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14:03 (мск), источник: Р-Спорт

Стали известны даты проведения матчей 1/8 финала Кубка России

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Ростовом» и санкт-петербургским «Зенитом» пройдет 1 ноября, сообщается на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Встреча состоится в Ростове-на-Дону. В этот же день московский «Спартак» примет махачкалинский «Анжи». Московский «Локомотив» сыграет с красноярским «Енисеем» 31 октября.

Полностью расписание матчей 1/8 финала выглядит следующим образом:

31 октября, среда:

«Локомотив» — «Енисей»,

«Урал» (Екатеринбург) — «Нижний Новгород»,

«Оренбург» — «Тюмень»,

«Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула).

1 ноября, четверг:

«Крылья Советов» (Самара) — «Краснодар»,

«Ростов» — «Зенит»,

«Спартак» — «Анжи».

Дата проведения матча казанского «Рубина» и московского «Динамо» будет определена позднее.

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