Кубок России. Кто попрощается первым — Кононов или Рианчо?

Источник: Спорт-Экспресс

Кубок принято ругать за наплевательское к нему отношение со стороны фаворитов. Хотя ругать тут скорее надо фаворитов, да и вообще лично по мне это круто, когда малые клубы, представители первой-второй лиги, идут по сетке далеко.

Так праздник посещает города, куда, например, не добрался чемпионат мира. Обретают жизнь старые советские стадионы, начинают важничать местные болельщики, просыпаются провинциальные футбольные секции. Это правильно. И иногда зрелищно. К примеру, курский «Авангард» здорово пошумел в прошлом году, и в финале вполне мог выиграть у «Тосно».

В нынешнем розыгрыше на ранней стадии из грандов «снялся» только ЦСКА, проигравший в серии пенальти «Тюмени». Армейцы сознательно выставили дублеров и, вероятно, так же сознательно вылетели. Проверенная стратегия постоянного участника Лиги чемпионов — не размениваться по мелочам.

Вторая потеря премьер-лиги — «Уфа», тоже поражение по пенальти, от «Нижнего Новгорода».

Остальные 14 команд вышли в 1/8 финала и сейчас начнут друг друга выбивать.

Уже начали — неделю назад «Рубин» обыграл «Динамо».

Сегодня в дело вступает «Локомотив», завтра — «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».

Друг с другом фавориты на этом этапе не встретятся, пересечения начнутся с четвертьфинала. Но, к примеру, встречу «Ростова» и «Зенита» трудно назвать предсказуемой, тем более что матч пройдет на Дону.

Команде Сергея Семака в этом смысле будет сложнее, чем спартаковцам или железнодорожникам, которые дома примут двух аутсайдеров премьер-лиги — «Анжи» и «Енисей». Понятно, что гарантий в нынешнем состоянии нет ни у одной из московских команд, однако для них 1/8 финала — скорее шанс для разгрузки, чем вызов. Возможность поправить эмоциональный фон, расслабить игроков и порадовать болельщиков.

Равным видится матч между «Ахматом» и «Арсеналом» и, кажется, следить за игрой будет больше болельщиков, чем можно представить при обычных обстоятельствах. Будет ли это последний матч Кононова перед уходом в «Спартак»? И если да, как сложится игра? А если нет — как дальше быть тренеру и команде после всех этих разговоров?

А «Спартак» под руководством Рианчо сыграет на следующий день, и там уместно задавать примерно те же вопросы. Два матча, два ничейных результата. Понятно, что будет означать поражение. Но победа? Рианчо скажут спасибо на хорошей ноте?