«Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Тюмень»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выступающий в РПЛ «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу, в матче 1/8 финала обыграв клуб ФНЛ «Тюмень».
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выступающий в РПЛ «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу, в матче 1/8 финала обыграв клуб ФНЛ «Тюмень».
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 32-й минуте.
Соперником «Оренбурга» по четвертьфиналу станет победитель встречи «Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула).
|Владимир Федотов
|Горан Алексич
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Болотенков (Москва, Россия)