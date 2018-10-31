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16:16 (мск), источник: Р-Спорт

«Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России, обыграв «Тюмень»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Выступающий в РПЛ «Оренбург» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу, в матче 1/8 финала обыграв клуб ФНЛ «Тюмень».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Соперником «Оренбурга» по четвертьфиналу станет победитель встречи «Ахмат» (Грозный) — «Арсенал» (Тула).

Оренбург 1:0
Первый тайм: 1:0
Тюмень
31.10.2018, 14:00 Зрители: 2509 Плей-офф: 1/8 финала Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Горан Алексич
Голы
32′ Алексей Сутормин 19
Составы
Александр Довбня 56
Михаил Сиваков 3
Силвие Бегич 6
Сергей Терехов 13
Дмитрий Андреев (к) 15
Даниэл Мишкич 8
90+2′ Алексей Сутормин 19
Григорий Чиркин 86
Андреа Чуканов 11
55′ 68′ Артем Кулишев 32
Рикарду Алвеш 16
39′ 74′ Артем Галаджан 88
Никита Маляров 77
1 Игорь Обухов 31′
15 Игорь Хайманов
20 Александр Столяренко
26 Фарход Васиев
5 Артур Рябокобыленко
8 Иван Чудин (к)
52 Игорь Леонтьев
45 Максим Вотинов
9 Владимир Парняков 69′
18 Владимир Лешонок
14 Игорь Коронов 46′
24 Никита Теленков
17 Егор Глухов 56′
11 Данил Карпов
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Владимир Москалев (Воронеж, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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