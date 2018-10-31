Коченков, Тугарев, Ротенберг — в стартовом составе «Локо» на матч с «Енисеем»

Коченков, Тугарев, Ротенберг — в стартовом составе «Локо» на матч с «Енисеем»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на домашний матч 1/8 финала Кубка России с «Енисеем», который пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «РЖД Арена».