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19:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Коченков, Тугарев, Ротенберг — в стартовом составе «Локо» на матч с «Енисеем»

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на домашний матч 1/8 финала Кубка России с «Енисеем», который пройдёт сегодня, 31 октября, на стадионе «РЖД Арена».

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Источник: РИА "Новости"

«Локомотив»: Коченков, Крыховяк, Михалик, Идову, Ротенберг, Тарасов, Баринов, Тугарев, Ан. Миранчук, Жемалетдинов, Эдер.

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