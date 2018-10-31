«Урал» победил «Нижний Новгород» и вышел в четвертьфинал Кубка России

Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Урала». Голы забили Николай Димитров (на 104-й минуте) и Алексей Евсеев (120+5). На 113-й минуте с поля был удален игрок гостей Руслан Абазов.