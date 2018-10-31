«Урал» победил «Нижний Новгород» и вышел в четвертьфинал Кубка России
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» в дополнительное время победил «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и вышел в четвертьфинал турнира.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» в дополнительное время победил «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и вышел в четвертьфинал турнира.
Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Урала». Голы забили Николай Димитров (на 104-й минуте) и Алексей Евсеев (120+5). На 113-й минуте с поля был удален игрок гостей Руслан Абазов.
В четвертьфинале Кубка России «Урал» сыграет с победителем матча «Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала).
|Урал
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2:0 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
|Нижний Новгород
|Дмитрий Парфенов
|Дмитрий Черышев
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|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Антон Аверьянов (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)