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20:06 (мск), источник: Р-Спорт

«Урал» победил «Нижний Новгород» и вышел в четвертьфинал Кубка России

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Урал» в дополнительное время победил «Нижний Новгород» в матче 1/8 финала Кубка России по футболу и вышел в четвертьфинал турнира.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в среду в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу «Урала». Голы забили Николай Димитров (на 104-й минуте) и Алексей Евсеев (120+5). На 113-й минуте с поля был удален игрок гостей Руслан Абазов.

В четвертьфинале Кубка России «Урал» сыграет с победителем матча «Спартак» (Москва) — «Анжи» (Махачкала).

Урал 2:0 ДВ
Основное время: 0:0 (0:0)
Нижний Новгород
31.10.2018, 17:00 Плей-офф: 1/8 финала СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Дмитрий Черышев
Голы
104′ Николай Димитров 17
120+2′ Алексей Евсеев 8
Составы
Ярослав Годзюр 31
Вараздат Ароян 3
Сергей Брызгалов 4
Михаил Меркулов 27
Петрюс Бумаль 13
Юрий Бавин 14
Денис Кулаков (к) 15
69′ Владимир Ильин 11
Андрей Панюков 20
105′ Николай Димитров 17
Георгий Чантурия 9
80′ Отман Эль-Кабир 58
Марко Араторе 21
114′ Эрик Бикфалви 10
Алексей Евсеев 8
1 Артур Анисимов
55 Юрий Морозов
57 Руслан Абазов 105′ 108′
90 Андрей Хрипков (к) 109′
91 Лео Гогличидзе 81′
95 Антон Бочаров
33 Ловре Чирьяк 33′
5 Тимур Аюпов 69′
10 Максим Палиенко
7 Анатолий Нежелев 91′
27 Аркадий Симанов
19 Алексей Скворцов 67′
14 Виктор Сергеев
74 Даниил Фомин 80′
41 Александр Сапета
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Евгений Турбин (Дмитров, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Колосков (Уфа, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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