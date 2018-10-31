Фильм ужасов для Аленичева: «Локомотив» снова разгромил «Енисей»

Источник: РИА "Новости"

Хэллоуин в Черкизове

Праздновать Хэллоуин — идея не новая для российских спортивных клубов. В 90-е в чемпионате России вообще придумывать и украшать ничего не надо было: каждый домашний матч — как Хэллоуин. Наверное, даже символично, что этой осенью в канун Дня всех святых украсили арену в Черкизове — первый приличный футбольный стадион в России, если не считать Раменского.

«Локомотив» организовал акцию: тем, кто придет в костюме — 50-процентная скидка на билет на матч Лиги чемпионов с «Галатасараем». Замануха сработала, и перед ареной за полчаса до матча можно было встретить достаточно вампиров, гоблинов и вурдалаков. Жаль только, что как бы ни старался «Локомотив», никакой маркетинг даже наполовину не заполнил бы «РЖД Арену»: середина недели, температура «+1», соперник — «Енисей».

Красноярская команда тоже осталась в стороне. Футболистов стартового состава в социальных сетях знаменитая пресс-служба «Енисея» изобразила в виде героев ужастиков. В центре поля у сибиряков были заявлены Азим Фатуллаев и Фегор Огуде в виде Гоустфэйса из «Крика» и Билли из «Пилы» соответственно. Давид Юрченко «примерил» вратарскую маску Джейсона Вурхиза из «Пятница, 13-е», а Артур Саркисов — лицо Франкенштейна. В общем, хоть что-то веселое.

«Локомотиву», чтобы стартовый состав стал событием, было достаточно его объявить — не надо было придумывать чего-то особенного. Чего стоил только выход Бориса Ротенберга в стартовом составе. На воротах был Антон Коченков, в центре — Дмитрий Тарасов. По сравнению с воскресным матчем против того же «Енисея» в Красноярске в «старте» красно-зеленых осталось только три человека — Гжегож Крыховяк, Тарасов и Эдер. И именно Крыховяк вышел на поле с капитанской повязкой.

Пенальти Эдера и «парашют» Миранчука

Неясно, виной тому холодная погода или статус турнира, но такого количества ошибок, особенно в центральной зоне «маньяков» Фатуллаева и Огуде, не увидишь даже в матче уровня первого дивизиона. Больше других моментов после этих ошибок было у Эдера, но португалец правильных решений принять не смог. Кроме него опасно со штрафного бил Антон Миранчук — вытащил Юрченко, а когда после удара Жемалетдинова вратарь был бессилен, гостей выручила перекладина.

Источник: РИА "Новости"

И все же преимущество «Локо» вылилось в гол. Удар Миранчука пришелся в руку Раде Дугаличу, и судья без колебаний показал на «точку». Было бы справедливо, если бы Эдер не забил, на гол он не наиграл, но форвард исполнил 11-метровый уверенно, у Юрченко не было шансов. «Енисей» вроде бы попытался перехватить инициативу и даже создал голевой момент, но Фатуллаев не успел нормально пробить по воротам. Игрой полузащитника Дмитрий Аленичев явно был недоволен, в перерыве он его убрал.

Атакующий пыл гостей иссяк после штрафного Дарко Бодула. Австриец пытался закрутить в ближний угол, но в створ не попал, тем более Коченков мяч на всякий случай отбил. И тут в ответной атаке начудил уже Юрченко. Вратарь «Енисея» понадеялся на Ятченко, а тот проиграл единоборство Антону Миранчуку. Тот увидел пустые ворота и закинул туда мяч. Исход был уже ясен: поверить в то, что по такой игре «Енисей» вытащит матч за 45 минут, было решительно невозможно.

Новый капитан стал «красным»

Похоже, понимал это и Юрий Семин. В перерыве он сделал сразу две замены, дав отдохнуть игравшим в воскресенье Эдеру и Тарасову. Причем вышедшие вместо них Фернандеш и Алексей Миранчук даже усилили игру. Уже на второй минуте последний бил по воротам после навеса в исполнении Ротенберга, но не попал в створ. Спустя минуту Миранчук исправился: он добил мяч после удара Тугарева и довел счет до разгромного. «Енисей» в какой-то момент, как показалось с трибуны, совсем бросил играть. Когда Антон Миранчук оформлял дубль, защитники сибиряков стояли и смотрели за ним как во дворе.

Источник: РИА "Новости"

И только при счете 0:4 гости стали все чаще оказываться на чужой половине поля. Главное, к чему это привело — удаление Крыховяка. Капитан «Локомотива» сбил бежавшего один на один Комолова, и за фол «последней надежды» арбитр Алексей Сухой отправил его в раздевалку. В большинстве «Енисей» создал несколько моментов, лучший из которых был у Огуде. Он, казалось, бил наверняка, в упор, но Коченков вытащил.

И все же «сухим» вратарь из этого матча не вышел. За несколько минут до конца основного времени Кутьин упал в штрафной, а Сухой решил, что его сбил Баринов и назначил пенальти. Сам Кутьин 11-метровый и реализовал. Мог «Енисей» и избежать разгрома: Саркисов имел 100-процентный шанс, но пробил выше, а когда гости все же забили второй, у Кутьина усмотрели игру рукой. Фильм ужасов для Аленичева: два матча с «Локо» закончились для него со счетом 1:7.