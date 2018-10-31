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22:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фильм ужасов для Аленичева: «Локомотив» снова разгромил «Енисей»

Московский «Локомотив» без проблем во второй раз за четыре дня обыграл «Енисей».

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Источник: РИА "Новости"
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Хэллоуин в Черкизове

Праздновать Хэллоуин — идея не новая для российских спортивных клубов. В 90-е в чемпионате России вообще придумывать и украшать ничего не надо было: каждый домашний матч — как Хэллоуин. Наверное, даже символично, что этой осенью в канун Дня всех святых украсили арену в Черкизове — первый приличный футбольный стадион в России, если не считать Раменского.

«Локомотив» организовал акцию: тем, кто придет в костюме — 50-процентная скидка на билет на матч Лиги чемпионов с «Галатасараем». Замануха сработала, и перед ареной за полчаса до матча можно было встретить достаточно вампиров, гоблинов и вурдалаков. Жаль только, что как бы ни старался «Локомотив», никакой маркетинг даже наполовину не заполнил бы «РЖД Арену»: середина недели, температура «+1», соперник — «Енисей».

Красноярская команда тоже осталась в стороне. Футболистов стартового состава в социальных сетях знаменитая пресс-служба «Енисея» изобразила в виде героев ужастиков. В центре поля у сибиряков были заявлены Азим Фатуллаев и Фегор Огуде в виде Гоустфэйса из «Крика» и Билли из «Пилы» соответственно. Давид Юрченко «примерил» вратарскую маску Джейсона Вурхиза из «Пятница, 13-е», а Артур Саркисов — лицо Франкенштейна. В общем, хоть что-то веселое.

«Локомотиву», чтобы стартовый состав стал событием, было достаточно его объявить — не надо было придумывать чего-то особенного. Чего стоил только выход Бориса Ротенберга в стартовом составе. На воротах был Антон Коченков, в центре — Дмитрий Тарасов. По сравнению с воскресным матчем против того же «Енисея» в Красноярске в «старте» красно-зеленых осталось только три человека — Гжегож Крыховяк, Тарасов и Эдер. И именно Крыховяк вышел на поле с капитанской повязкой.

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Пенальти Эдера и «парашют» Миранчука

Неясно, виной тому холодная погода или статус турнира, но такого количества ошибок, особенно в центральной зоне «маньяков» Фатуллаева и Огуде, не увидишь даже в матче уровня первого дивизиона. Больше других моментов после этих ошибок было у Эдера, но португалец правильных решений принять не смог. Кроме него опасно со штрафного бил Антон Миранчук — вытащил Юрченко, а когда после удара Жемалетдинова вратарь был бессилен, гостей выручила перекладина.

Источник: РИА "Новости"

И все же преимущество «Локо» вылилось в гол. Удар Миранчука пришелся в руку Раде Дугаличу, и судья без колебаний показал на «точку». Было бы справедливо, если бы Эдер не забил, на гол он не наиграл, но форвард исполнил 11-метровый уверенно, у Юрченко не было шансов. «Енисей» вроде бы попытался перехватить инициативу и даже создал голевой момент, но Фатуллаев не успел нормально пробить по воротам. Игрой полузащитника Дмитрий Аленичев явно был недоволен, в перерыве он его убрал.

Атакующий пыл гостей иссяк после штрафного Дарко Бодула. Австриец пытался закрутить в ближний угол, но в створ не попал, тем более Коченков мяч на всякий случай отбил. И тут в ответной атаке начудил уже Юрченко. Вратарь «Енисея» понадеялся на Ятченко, а тот проиграл единоборство Антону Миранчуку. Тот увидел пустые ворота и закинул туда мяч. Исход был уже ясен: поверить в то, что по такой игре «Енисей» вытащит матч за 45 минут, было решительно невозможно.

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Новый капитан стал «красным»

Похоже, понимал это и Юрий Семин. В перерыве он сделал сразу две замены, дав отдохнуть игравшим в воскресенье Эдеру и Тарасову. Причем вышедшие вместо них Фернандеш и Алексей Миранчук даже усилили игру. Уже на второй минуте последний бил по воротам после навеса в исполнении Ротенберга, но не попал в створ. Спустя минуту Миранчук исправился: он добил мяч после удара Тугарева и довел счет до разгромного. «Енисей» в какой-то момент, как показалось с трибуны, совсем бросил играть. Когда Антон Миранчук оформлял дубль, защитники сибиряков стояли и смотрели за ним как во дворе.

Источник: РИА "Новости"

И только при счете 0:4 гости стали все чаще оказываться на чужой половине поля. Главное, к чему это привело — удаление Крыховяка. Капитан «Локомотива» сбил бежавшего один на один Комолова, и за фол «последней надежды» арбитр Алексей Сухой отправил его в раздевалку. В большинстве «Енисей» создал несколько моментов, лучший из которых был у Огуде. Он, казалось, бил наверняка, в упор, но Коченков вытащил.

И все же «сухим» вратарь из этого матча не вышел. За несколько минут до конца основного времени Кутьин упал в штрафной, а Сухой решил, что его сбил Баринов и назначил пенальти. Сам Кутьин 11-метровый и реализовал. Мог «Енисей» и избежать разгрома: Саркисов имел 100-процентный шанс, но пробил выше, а когда гости все же забили второй, у Кутьина усмотрели игру рукой. Фильм ужасов для Аленичева: два матча с «Локо» закончились для него со счетом 1:7.

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Александр Рогулев из Черкизова

Локомотив 4:1
Первый тайм: 2:0
Енисей
31.10.2018, 19:30 Зрители: 8276 Плей-офф: 1/8 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Дмитрий Аленичев
Голы
13′ Эдер 24
39′ Антон Миранчук 60
48′ Алексей Миранчук 59
57′ Антон Миранчук 60
48 Александр Кутьин 84′
Составы
Антон Коченков 77
90+2′ Борис Ротенберг 28
Брайн Идову 3
60′ 71′ Гжегож Крыховяк (к) 7
Тарас Михалик 17
Рифат Жемалетдинов 96
78′ Роман Тугарев 67
Дмитрий Баринов 36
64′ Антон Миранчук 60
Даниил Куликов 69
46′ Эдер 24
Алексей Миранчук 59
46′ Дмитрий Тарасов 23
69′ Мануэл Фернандеш 4
55 Давид Юрченко (к)
3 Дмитрий Ятченко
2 Валерий Кичин
26 Раде Дугалич 12′
11 Артур Саркисов
5 Павел Комолов
7 Александр Зотов
8 Фегор Огуде
33 Петар Занев 58′
13 Алексей Грицаенко
9 Дарко Бодул 54′
48 Александр Кутьин
15 Азим Фатуллаев 46′
10 Михаил Комков 76′
Статистика
4 Желтые карточки 2
1 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Сухой (Люберцы, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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