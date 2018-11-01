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17:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» — «Краснодар»: Тигиев и Башкиров выйдут в основе хозяев

Стали известны стартовые «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 1/8 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Самара Арена».

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Источник: РИА "Новости"

«Крылья Советов»: Рыжиков, В. Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Соболев, Канунников.

Запасные: Конюхов, Бурлак, Надсон, Чочиев, Зотов, Тихонов, Ткачук, Чичерин, Шейдаев, Корниленко.

«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Спайич, Марков, Шишкин, Рамирес, Каборе, Стоцкий, Вандерсон, Уткин, Игнатьев.

Запасные: Адамов, Синицын, Мартынович, Петров, Газинский, Классон, Перейра, Голубев, Сулейманов.

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