«Крылья Советов» — «Краснодар»: Тигиев и Башкиров выйдут в основе хозяев
Стали известны стартовые «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 1/8 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Самара Арена».
Стали известны стартовые «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч 1/8 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Самара Арена».
«Крылья Советов»: Рыжиков, В. Денисов, Тигиев, Самарджич, Рохель, Башкиров, Мияйлович, Антон, Яковлев, Соболев, Канунников.
Запасные: Конюхов, Бурлак, Надсон, Чочиев, Зотов, Тихонов, Ткачук, Чичерин, Шейдаев, Корниленко.
«Краснодар»: Сафонов, Фьолусон, Спайич, Марков, Шишкин, Рамирес, Каборе, Стоцкий, Вандерсон, Уткин, Игнатьев.
Запасные: Адамов, Синицын, Мартынович, Петров, Газинский, Классон, Перейра, Голубев, Сулейманов.