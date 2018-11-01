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18:50 (мск), источник: Чемпионат.com

Заболотный — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом», Дзюба — в запасе

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Ростов Арена».

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Источник: РИА "Новости"

В составе гостей с первых минут на поле выйдут несколько футболистов, которые часто в этом сезоне оказываются в запасе команды. В их числе Антон Заболотный, Матиас Краневиттер и Олег Шатов. При этом Артём Дзюба, Клаудио Маркизио и Леандро Паредес остались в запасе «Зенита».

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Калачёв, Ионов, Скопинцев, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.

Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Юсупов, Щадин, Гулиев, Майер, Шомуродов, Сигурдарсон.

«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Набиуллин, Нету, Шатов, Оздоев, Ерохин, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.

Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Чернов, Мевля, Маммана, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Маркизио, Дзюба.

Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

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