Заболотный — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом», Дзюба — в запасе
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Ростов Арена».
Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Зенита» на матч 1/8 финала Кубка России, который пройдёт сегодня, 1 ноября, на стадионе «Ростов Арена».
В составе гостей с первых минут на поле выйдут несколько футболистов, которые часто в этом сезоне оказываются в запасе команды. В их числе Антон Заболотный, Матиас Краневиттер и Олег Шатов. При этом Артём Дзюба, Клаудио Маркизио и Леандро Паредес остались в запасе «Зенита».
«Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Гацкан, Калачёв, Ионов, Скопинцев, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.
Запасные: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Вилюш, Бобен, Юсупов, Щадин, Гулиев, Майер, Шомуродов, Сигурдарсон.
«Зенит»: Лунёв, Анюков, Иванович, Набиуллин, Нету, Шатов, Оздоев, Ерохин, Краневиттер, Заболотный, Дриусси.
Запасные: М. Кержаков, Рыбиков, Чернов, Мевля, Маммана, Кузяев, Мак, Эрнани, Паредес, Маркизио, Дзюба.
Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.