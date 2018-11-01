Заболотный — в стартовом составе «Зенита» на матч с «Ростовом», Дзюба — в запасе

В составе гостей с первых минут на поле выйдут несколько футболистов, которые часто в этом сезоне оказываются в запасе команды. В их числе Антон Заболотный, Матиас Краневиттер и Олег Шатов. При этом Артём Дзюба, Клаудио Маркизио и Леандро Паредес остались в запасе «Зенита».