Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Анжи»

Источник: РИА "Новости"

Встреча 1/8 финала Кубка России проходит на стадионе «красно-белых» в Москве.

Глушаков вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой. За 15 минут до начала встречи футболист вместе с остальными игроками заканчивал предстартовую разминку, когда зрители, собравшиеся на трибуне D, стали организованно скандировать нецензурную кричалку в адрес капитана.

Диктор по стадиону в это время начал призывать болельщиков к порядку и напомнил им о «красно-белой территории без мата». Когда диктор объявил Глушакова как игрока стартового состава, болельщики засвистели.