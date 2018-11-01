Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Анжи»

Встреча 1/8 финала Кубка России проходит на стадионе «красно-белых» в Москве.
Глушаков вышел на поле в стартовом составе с капитанской повязкой. За 15 минут до начала встречи футболист вместе с остальными игроками заканчивал предстартовую разминку, когда зрители, собравшиеся на трибуне D, стали организованно скандировать нецензурную кричалку в адрес капитана.
Диктор по стадиону в это время начал призывать болельщиков к порядку и напомнил им о «красно-белой территории без мата». Когда диктор объявил Глушакова как игрока стартового состава, болельщики засвистели.
В сентябре по решению на тот момент главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Глушаков и Андрей Ещенко были отстранены от занятий с основной командой. 22 октября Каррера был освобожден от должности главного тренера, исполняющим обязанности на этом посту стал Рауль Рианчо. После ухода итальянца Глушаков и Ещенко вернулись к тренировкам с основным составом, но на поле не выходили.