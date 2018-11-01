Карпин вынес «Зенит» из Кубка России. Федун, действуй
Дзюба не помог.
Дзюба не помог.
Главное о матче 1/8 финала Кубка России, где «Ростов» обыграл «Зенит» (3:1).
В гости к самой надежной команде чемпионата России (у «Ростова» — 6 пропущенных мячей за этот сезон) приехала самая результативная (21 гол забили игроки «Зенита»).
Обе команды в прошлом раунде Кубка России победили соперников с одинаковым счетом 4:0: ростовчане разобрались с «Сызранью-2003», питерцы — с «Волгарем». В предыдущем туре РПЛ «Ростов» также синхронно победили 1:0. «Зенит» справился с «Крыльями Советов», «Ростов» дома был сильнее «Анжи».
Валерий Карпов и Сергей Семак сделали по семь перестановок по сравнению с последним матчем чемпионата.
В запасе остались лучшие бомбардиры команд Бьорн Сигурдарсон и Артем Дзюба.
«Ростову» тяжело даются голы (всего два в четырех предыдущих домашних матчах), но в этот раз счет удалось открыть уже на четвертой минуте. Калачев навесил со штрафного, Логашов остался без опеки и переправил мяч в дальний угол.
Логашов забил впервые с 2013 года — тогда защитник выступал за «Ростов» и выиграл в том сезоне Кубок России. Арсений добирался до финала турнира с тремя командами и дважды брал трофей.
«Зенит» отыгрался тоже со стандарта. Ингасон уронил Заболотного, и судья Галимов назначил пенальти. После удара Дриусси мяч прополз под Песьяковым за линию.
Это 12-е результативное действие Себастьяна во всех матчах текущего сезона и всего первый гол с пенальти.
Второй тайм начался с нереализованных выходов один на один форвардов сборной России: сперва затянул с ударом Заболотный, затем Ионов. Дальше дважды промазал Дриусси — ударами головой и ногой. А следом инициатива перешла к «Ростову»: хозяева хотели решить все в основное время.
И это получилось. За семь минут до конца Скопинцев обнаружил себя в чужой штрафной неприкрытым, изящно пробил в дальний угол, Лунев дотянулся мяч, но
Семак бросил в бой Дзюбу и Кузяева, но они ничего поделать не успели. Зато «Ростов» добил соперника третьим голом. И вновь после навеса со штрафного — теперь отличился шведский защитник Деннис Хаджикадунич (да, и такой игрок есть у Карпина).
«Ростов» в ¼ финала встретится с «Краснодаром», который сегодня одолел в Самаре «Крылья Советов» (победа в дополнительное время 2:1).
|Валерий Карпин
|Сергей Семак
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)