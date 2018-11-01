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21:49 (мск), источник: Sport24

Карпин вынес «Зенит» из Кубка России. Федун, действуй

Дзюба не помог.

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Источник: РИА "Новости"

Главное о матче 1/8 финала Кубка России, где «Ростов» обыграл «Зенит» (3:1).

В гости к самой надежной команде чемпионата России (у «Ростова» — 6 пропущенных мячей за этот сезон) приехала самая результативная (21 гол забили игроки «Зенита»).

Обе команды в прошлом раунде Кубка России победили соперников с одинаковым счетом 4:0: ростовчане разобрались с «Сызранью-2003», питерцы — с «Волгарем». В предыдущем туре РПЛ «Ростов» также синхронно победили 1:0. «Зенит» справился с «Крыльями Советов», «Ростов» дома был сильнее «Анжи».

Валерий Карпов и Сергей Семак сделали по семь перестановок по сравнению с последним матчем чемпионата.

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В запасе остались лучшие бомбардиры команд Бьорн Сигурдарсон и Артем Дзюба.

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«Ростову» тяжело даются голы (всего два в четырех предыдущих домашних матчах), но в этот раз счет удалось открыть уже на четвертой минуте. Калачев навесил со штрафного, Логашов остался без опеки и переправил мяч в дальний угол.

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Логашов забил впервые с 2013 года — тогда защитник выступал за «Ростов» и выиграл в том сезоне Кубок России. Арсений добирался до финала турнира с тремя командами и дважды брал трофей.

«Зенит» отыгрался тоже со стандарта. Ингасон уронил Заболотного, и судья Галимов назначил пенальти. После удара Дриусси мяч прополз под Песьяковым за линию.

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Это 12-е результативное действие Себастьяна во всех матчах текущего сезона и всего первый гол с пенальти.

Второй тайм начался с нереализованных выходов один на один форвардов сборной России: сперва затянул с ударом Заболотный, затем Ионов. Дальше дважды промазал Дриусси — ударами головой и ногой. А следом инициатива перешла к «Ростову»: хозяева хотели решить все в основное время.

И это получилось. За семь минут до конца Скопинцев обнаружил себя в чужой штрафной неприкрытым, изящно пробил в дальний угол, Лунев дотянулся мяч, но экс-полузащитник «Зенита» Юсупов добил. Галимов и лайнсмен посчитали, что Артур не находился в положении вне игры.

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Семак бросил в бой Дзюбу и Кузяева, но они ничего поделать не успели. Зато «Ростов» добил соперника третьим голом. И вновь после навеса со штрафного — теперь отличился шведский защитник Деннис Хаджикадунич (да, и такой игрок есть у Карпина).

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«Ростов» в ¼ финала встретится с «Краснодаром», который сегодня одолел в Самаре «Крылья Советов» (победа в дополнительное время 2:1).

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Ростов 3:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
1.11.2018, 19:00 Зрители: 35086 Плей-офф: 1/8 финала Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Сергей Семак
Голы
4′ Арсений Логашов 25
82′ Артур Юсупов 7
90′ Деннис Хаджикадунич 5
11 Себастьян Дриусси 29′
Составы
Сергей Песьяков 30
28′ Арсений Логашов 25
90+2′ Дмитрий Скопинцев 77
Деннис Хаджикадунич 5
Сверрир Ингасон 15
Александр Зуев 10
13′ Алексей Ионов 11
Александр Гацкан (к) 84
70′ Антон Салетрос 17
Артур Юсупов 7
86′ Тимофей Калачев 2
Рагнар Сигурдссон 6
89′ Видар Ерн Кьяртанссон 23
Элдор Шомуродов 14
99 Андрей Лунев
2 Александр Анюков (к)
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович 90+3′
13 Луиш Нету 83′
21 Александр Ерохин
29 Антон Заболотный 68′
17 Олег Шатов
8 Матиас Краневиттер 61′
33 Эрнани
27 Магомед Оздоев 86′
22 Артем Дзюба
11 Себастьян Дриусси 87′
14 Далер Кузяев
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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