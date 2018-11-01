Опять про похороны: «Спартак» с Глушаковым обыграл «Анжи» в Кубке России

Источник: РИА "Новости"

Встреча, состоявшаяся в четверг на стадионе «Спартак», завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 20-й минуте забил полузащитник Софьян Ханни. В ¼ финала спартаковцы встретятся с екатеринбургским «Уралом».

Для Карреры — Grazie, для Глушакова — «на выход»

Глушаков — в стартовом составе. Главная новость перед матчем с «Анжи», которую ждали по-разному. Кто-то как справедливость, которая должна восторжествовать, и ради нее хавбека необходимо было вернуть в состав, из которого его исключил экс-главный тренер Массимо Каррера за пресловутую историю с лайками.

Кто-то ждал этого события озлобленно, подозревая Глушакова в причастности к отставке итальянца, которого фанатский сектор до сих пор поддерживает рьяно, частенько на его родном языке. К игре с «Анжи» фанаты приготовили баннер, свидетельствующий о том, что при Массимо «все было великолепно». «Massimo, grazie per tutto, e stato, perfetto», — белым по красному было написано на трибуне D.

Болельщики "Спартака" с баннером в адрес Массимо Карреры | Источник: РИА "Новости"

Обычно самый активный болельщицкий контингент находится на трибуне B, но она в четверг была закрыта из-за вердикта контрольно-дисциплинарного комитета РФС, покаравшего таким образом «Спартак» за проявление его поклонниками расизма во время игры за Кубок России против «Тосно» из Ленинградской области. Владельцы абонементов трибуны B были пересажены на секторы D.

А Глушакова демонстративно в этот день ненавидели. «Глушак — иуда…», — кричали с трибун перед стартовым свистком, приправляя реплики нецензурными выражениями. Оскорбляли полузащитника и до игры во время разминки, и во время самого матча, а в момент получения им мяча на стадионе раздавался нерадостный свист. Исполняющий же обязанности главного тренера Рауль Рианчо выставил Глушакова не просто в стартовом составе, а еще и с капитанской повязкой.

Издевательство в атмосфере

Атмосфера матча с «Анжи» вообще больше походила на выездной матч «Спартака», когда источник боления находится в углу стадиона, а не растекается по всей арене практически в едином порыве. И дело не только в том, что болельщиков было мало. Азарта в их голосах было явно меньше обычного, и направлялся он не на поддержку команды, а на оскорбления капитана и владельца «красно-белых» Леонида Федуна.

Практически одновременно на той же трибуне другие болельщики «красно-белых» размахивали клубными флагами, один из которых был с портретом Федора Черенкова, и пытались гнать «Спартак» вперед. В том числе и Глушакова. На поле сумбура было явно меньше, чем на трибуне.

Перед игрой на территории стадиона было тоже малолюдно. Клоуны с размалеванными в красно-белых тонах лицами приветствовали проходящих большими пятернями, но мало кого эта забава привлекала. А на улице возле VIP-входа в исполнении духовой кавер-группы звучал хит «Ленинграда» «www.Leningrad.spb.ru». Над «Спартаком» будто кто-то исподтишка издевался.

​На 14-й минуте фанаты зажгли первые файеры, а другие, дисциплинированные, скандировали «Вперед, «Спартак», кто-то «запевал» все ту же кричалку о Каррере. На поле же «Спартак» планомерно атаковал, «Анжи» оборонялся на своей половине поля. В начале встречи Ханни в присущем ему стиле сместился в штрафной под правую ногу и пробил, но выше ворот. А вскоре он же замкнул прострел от Лоренцо Мельгарехо — 1:0. К концу тайма махачкалинцы начали выбираться на половину поля хозяев, даже били по воротам, но инертно и неточно.

Хавбек "Спартака" Софьян Ханни радуется забитому мячу | Источник: РИА "Новости"

О Хабибе на трибунах

Во втором тайме сам «Спартак» решил сэкономить силы и стал сдерживать соперника, атакуя академично, без излишней агрессии. «Анжи» смотрелся по-прежнему пассивно, но на 52-й минуте ошибка в опорной зоне «красно-белых» привела к выходу один на один с вратарем Артемом Ребровым футболиста махачкалинцев Андреса Понсе, но его удар в дальний угол вышел неточным.

Болельщики «Анжи» тем временем вывесили два баннера рядом «Khabib» и «27 — 0». Дагестанцы таким образом прославляли бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, не потерпевшего ни одного поражения в 27 боях.

Чемпион абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов | Источник: РИА "Новости"