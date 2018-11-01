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1 ноября, источник: Р-Спорт

Рианчо: Глушаков будет играть, и мне плевать, что фанаты кричат

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что ему все равно, что кричат болельщики в адрес капитана команды Дениса Глушакова, который будет продолжать выходить на поле.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и махачкалинским «Анжи» стала первой для Глушакова в стартовом составе и в статусе капитана после долгого перерыва. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Глушакова оскорбляли болельщики на протяжении всего матча.

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«Если вы знаете историю России, то знаете, что войны выигрывали не генералы, а русский народ. Эту войну выиграют футболисты “Спартака”, — сказал Рианчо на пресс-конференции. — Эта команда заслуживает всяческого уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. И мне плевать, что там они будут кричать или петь. И при всем уважении, Глушаков — это игрок “Спартака”, и он будет играть в “Спартаке”. А когда меня здесь не будет, пусть делают, что хотят. Их свист меня заводит и мотивирует».

«Первый тайм команда провела просто фантастически. Мне понравился первый тайм. Просто когда соперник обороняется всей командой, необходимо терпение. Второй тайм мы также хотели выиграть, но тем не менее мы пропустили только один удар по своим воротам. Я сочувствую тем, кому не понравилась сегодняшняя игра», — добавил тренер.

Спартак 1:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
1.11.2018, 20:00 Зрители: 15848 Плей-офф: 1/8 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Рауль Рианчо Магомед Адиев
Голы
20′ Софьян Ханни 94
Составы
Артем Ребров 32
Николай Рассказов 92
Лоренсо Мельгарехо 25
Георгий Джикия 14
90+2′ Илья Кутепов 29
Александр Ломовицкий 27
Софьян Ханни 94
87′ Артем Тимофеев 40
73′ Александр Самедов 19
Александр Ташаев 88
88′ Денис Глушаков (к) 8
Ивелин Попов 71
62′ Роман Еременко 26
Михаил Игнатов 22
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
13 Роланд Гиголаев
3 Игорь Удалый
17 Джон Чансельор 40′
30 Евгений Гапон
5 Владислав Кулик (к)
9 Андрес Понсе
17 Игорь Чайковский 70′
10 Адлан Кацаев
15 Данил Глебов 82′
7 Достонбек Хамдамов 90+1′
20 Мохаммед Рабиу 86′
29 Гаэль Белла Ондуа
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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