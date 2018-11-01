Рианчо: Глушаков будет играть, и мне плевать, что фанаты кричат

«Если вы знаете историю России, то знаете, что войны выигрывали не генералы, а русский народ. Эту войну выиграют футболисты “Спартака”, — сказал Рианчо на пресс-конференции. — Эта команда заслуживает всяческого уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. И мне плевать, что там они будут кричать или петь. И при всем уважении, Глушаков — это игрок “Спартака”, и он будет играть в “Спартаке”. А когда меня здесь не будет, пусть делают, что хотят. Их свист меня заводит и мотивирует».