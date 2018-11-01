Рианчо: Глушаков будет играть, и мне плевать, что фанаты кричат

Встреча 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и махачкалинским «Анжи» стала первой для Глушакова в стартовом составе и в статусе капитана после долгого перерыва. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «красно-белых». Глушакова оскорбляли болельщики на протяжении всего матча.
«Если вы знаете историю России, то знаете, что войны выигрывали не генералы, а русский народ. Эту войну выиграют футболисты “Спартака”, — сказал Рианчо на пресс-конференции. — Эта команда заслуживает всяческого уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. И мне плевать, что там они будут кричать или петь. И при всем уважении, Глушаков — это игрок “Спартака”, и он будет играть в “Спартаке”. А когда меня здесь не будет, пусть делают, что хотят. Их свист меня заводит и мотивирует».
«Первый тайм команда провела просто фантастически. Мне понравился первый тайм. Просто когда соперник обороняется всей командой, необходимо терпение. Второй тайм мы также хотели выиграть, но тем не менее мы пропустили только один удар по своим воротам. Я сочувствую тем, кому не понравилась сегодняшняя игра», — добавил тренер.