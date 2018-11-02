«Спартак» — главный фаворит Кубка России
В четверг определились все участники четвертьфинальной стадии Кубка России. К квалифицировавшимся ранее «Рубину», «Оренбургу», «Уралу», «Локомотиву» и «Арсеналу» добавились «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».
В четверг определились все участники четвертьфинальной стадии Кубка России. К квалифицировавшимся ранее «Рубину», «Оренбургу», «Уралу», «Локомотиву» и «Арсеналу» добавились «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».
Центральная игра 1/8 финала прошла в
Еще один сюрприз мог случиться в Самаре, где «Крылья Советов» вели в счете у «Краснодара» до 76-й минуты. Однако «быки» смогли отыграться усилиями Виктора Клаэссона, перевести игру в овертайм, а там уже дожать хозяев, не доводя дело до серии пенальти. Победный гол на свой счет записал ветеран команды Александр Мартынович.
Теперь «Ростов» и «Краснодар» проведут между собой двухраундовую дуэль за выход в полуфинал, которая обещает быть очень жаркой.
Жарко в четверг вечером было и на «Открытие Арене», которая в едином порыве устроила обструкцию капитану «Спартака» Денису Глушакову, вернувшемуся в стартовый состав после увольнения Массимо Карреры. «Спартак» в итоге победил «Анжи» благодаря единственному голу Ханни в середине первого тайма. В четвертьфинале
Аналитики БК «Лига Ставок» cчитают именно «Спартак» главным претендентом на победу в Кубке. Коэффициент на то, что
Наконец, в последней паре четвертьфинала сыграют «Оренбург» и «Арсенал», чьи победы в Кубке «стоят» одинаково — 12,0.
Напомним, что первые игры ¼ финала в парах состоятся 5 декабря, ответные — 24 февраля.