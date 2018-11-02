Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Футбол. Премьер-лига
3.11
Локомотив
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
3.11
Мариуполь
Арсенал К
Футбол. Зарубежный
3.11
Леганес
Атлетико
Все события
Фоторепортажи
14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
18:57 (мск)

«Спартак» — главный фаворит Кубка России

В четверг определились все участники четвертьфинальной стадии Кубка России. К квалифицировавшимся ранее «Рубину», «Оренбургу», «Уралу», «Локомотиву» и «Арсеналу» добавились «Краснодар», «Ростов» и «Спартак».

Наверх
Источник: РИА "Новости"
Читайте также
Карпин вынес «Зенит» из Кубка России. Федун, действуй

Центральная игра 1/8 финала прошла в Ростове-на-Дону, где встречались претенденты на самые высокие места в РПЛ. «Зенит», не побеждавший в городе на Дону с 2014 года, тем не менее, считался фаворитом противостояния, по мнению аналитиков БК «Лига Ставок». Однако все предматчевые расклады забылись в самом дебюте, когда Арсений Логашов открыл счет после розыгрыша стандартного положения уже на 4-й минуте. «Зенит» отыгрался с пенальти на исходе получаса игры, но это все, на что в тот вечер оказались способны лидеры чемпионата России. В конце встречи хозяева смоли еще дважды поразить ворота Андрея Лунева и под овации 30 с лишним тысяч зрителей оформили первую за четыре матча победу над питерцами.

Еще один сюрприз мог случиться в Самаре, где «Крылья Советов» вели в счете у «Краснодара» до 76-й минуты. Однако «быки» смогли отыграться усилиями Виктора Клаэссона, перевести игру в овертайм, а там уже дожать хозяев, не доводя дело до серии пенальти. Победный гол на свой счет записал ветеран команды Александр Мартынович.

Теперь «Ростов» и «Краснодар» проведут между собой двухраундовую дуэль за выход в полуфинал, которая обещает быть очень жаркой.

Читайте также
Болельщики «Спартака» оскорбляли Глушакова перед матчем с «Анжи»

Жарко в четверг вечером было и на «Открытие Арене», которая в едином порыве устроила обструкцию капитану «Спартака» Денису Глушакову, вернувшемуся в стартовый состав после увольнения Массимо Карреры. «Спартак» в итоге победил «Анжи» благодаря единственному голу Ханни в середине первого тайма. В четвертьфинале красно-белые сыграют против «Урала».

Аналитики БК «Лига Ставок» cчитают именно «Спартак» главным претендентом на победу в Кубке. Коэффициент на то, что красно-белые завоюют трофей, равен 3,50. Чуть ниже (коэффициент — 4,50) оцениваются шансы на титул «Локомотива», который в 1/8 финала со счетом 4:1 разгромил красноярский «Енисей». В четвертьфинале железнодорожниками будет противостоять казанский «Рубин».

Наконец, в последней паре четвертьфинала сыграют «Оренбург» и «Арсенал», чьи победы в Кубке «стоят» одинаково — 12,0.

Напомним, что первые игры ¼ финала в парах состоятся 5 декабря, ответные — 24 февраля.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой
Вспоминая Аршавина. Какие футбольные матчи смотреть на выходных
Фигуристка Загитова лидирует на этапе Гран-при в Финляндии
Главный человек в мировом хоккее: Может, ОИ вернутся в Сочи
И. о. главы AIBA сложил с себя полномочия на время выборов
Сделай мне больно. Голкиперы НХЛ жалуются на синяки и шишки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь