«Спартак» — главный фаворит Кубка России

Источник: РИА "Новости"

Центральная игра 1/8 финала прошла в Ростове-на-Дону, где встречались претенденты на самые высокие места в РПЛ. «Зенит», не побеждавший в городе на Дону с 2014 года, тем не менее, считался фаворитом противостояния, по мнению аналитиков БК «Лига Ставок» . Однако все предматчевые расклады забылись в самом дебюте, когда Арсений Логашов открыл счет после розыгрыша стандартного положения уже на 4-й минуте. «Зенит» отыгрался с пенальти на исходе получаса игры, но это все, на что в тот вечер оказались способны лидеры чемпионата России. В конце встречи хозяева смоли еще дважды поразить ворота Андрея Лунева и под овации 30 с лишним тысяч зрителей оформили первую за четыре матча победу над питерцами.

Еще один сюрприз мог случиться в Самаре, где «Крылья Советов» вели в счете у «Краснодара» до 76-й минуты. Однако «быки» смогли отыграться усилиями Виктора Клаэссона, перевести игру в овертайм, а там уже дожать хозяев, не доводя дело до серии пенальти. Победный гол на свой счет записал ветеран команды Александр Мартынович.

Теперь «Ростов» и «Краснодар» проведут между собой двухраундовую дуэль за выход в полуфинал, которая обещает быть очень жаркой.

Жарко в четверг вечером было и на «Открытие Арене», которая в едином порыве устроила обструкцию капитану «Спартака» Денису Глушакову, вернувшемуся в стартовый состав после увольнения Массимо Карреры. «Спартак» в итоге победил «Анжи» благодаря единственному голу Ханни в середине первого тайма. В четвертьфинале красно-белые сыграют против «Урала».

Аналитики БК «Лига Ставок» cчитают именно «Спартак» главным претендентом на победу в Кубке. Коэффициент на то, что красно-белые завоюют трофей, равен 3,50. Чуть ниже (коэффициент — 4,50) оцениваются шансы на титул «Локомотива», который в 1/8 финала со счетом 4:1 разгромил красноярский «Енисей». В четвертьфинале железнодорожниками будет противостоять казанский «Рубин».

Наконец, в последней паре четвертьфинала сыграют «Оренбург» и «Арсенал», чьи победы в Кубке «стоят» одинаково — 12,0.