ФК «Спартак» наказан закрытием трибун за воротами за кричалки на кубковом матче с «Анжи»

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Встреча состоялась 1 ноября и завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В по решению КДК РФС.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/4 финала, 5.12.2018, 0:00 Спартак - Урал -

По ходу матча болельщики выкрикивали оскорбительные речевки в адрес президента клуба Леонида Федуна и капитана команды Дениса Глушакова.

«За скандирование оскорбительных выражений в адрес команды соперника, в том числе по поводу происхождения, оштрафовать «Спартак» на 130 тысяч рублей и запретить пропуск зрителей на трибуны B и D на один ближайший матч Кубка России по футболу. Это 5 декабря, матч «Спартак» — «Урал», — отметил Григорьянц.

«Были нецензурные оскорбления, кроме того, мы получили заявление от Алексея Смертина с просьбой рассмотреть действия болельщиков «Спартака». В первом тайме были зафиксированы оскорбительные действия в отношении игроков «Анжи». На видеозаписи видно, что болельщики оскорбляли команду «Анжи», это рецидив. За два года это пятый инцидент у «Спартака», — добавил глава КДК РФС.