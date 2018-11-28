«Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России
ТАСС, 28 ноября. Футболисты тульского «Арсенала» со счетом 4:2 обыграли «Оренбург» в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России. Встреча прошла в Оренбурге.
ТАСС, 28 ноября. Футболисты тульского «Арсенала» со счетом 4:2 обыграли «Оренбург» в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России. Встреча прошла в Оренбурге.
Мячи в составе туляков забили Эванс Кангва (7-я и 21-я минуты), Кирилл Комбаров (62) и Лука Джорджевич (95). У хозяев отличились Сильвие Бегич (41) и Джордже Деспотович (79).
Начиная с текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Ответный матч состоится в Туле 24 февраля 2019 года.
Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».
|Владимир Федотов
|Игорь Черевченко
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Алексей Матюнин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Илья Елеференко (Москва, Россия)