«Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

Мячи в составе туляков забили Эванс Кангва (7-я и 21-я минуты), Кирилл Комбаров (62) и Лука Джорджевич (95). У хозяев отличились Сильвие Бегич (41) и Джордже Деспотович (79).

Начиная с текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Ответный матч состоится в Туле 24 февраля 2019 года.