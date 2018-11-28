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18:08 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Оренбург» в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

ТАСС, 28 ноября. Футболисты тульского «Арсенала» со счетом 4:2 обыграли «Оренбург» в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России. Встреча прошла в Оренбурге.

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Источник: РИА "Новости"

Мячи в составе туляков забили Эванс Кангва (7-я и 21-я минуты), Кирилл Комбаров (62) и Лука Джорджевич (95). У хозяев отличились Сильвие Бегич (41) и Джордже Деспотович (79).

Начиная с текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Ответный матч состоится в Туле 24 февраля 2019 года.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Оренбург 2:4
Первый тайм: 1:2
Арсенал Т
28.11.2018, 16:00 Плей-офф: 1/4 финала Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Игорь Черевченко
Голы
41′ Силвие Бегич 6
79′ Джордже Деспотович 7
10 Эванс Кангва 7′
10 Эванс Кангва 21′
9 Кирилл Комбаров 62′
18 Лука Джорджевич 90+5′
Составы
Александр Руденко 1
90′ Силвие Бегич 6
Андрей Малых (к) 12
90′ Сергей Терехов 13
Виталий Шахов 31
Адессойе Ойеволе 58
Никита Маляров 77
18′ Алексей Сутормин 19
46′ Даниэл Мишкич 8
Григорий Чиркин 86
82′ Рикарду Алвеш 16
Андреа Чуканов 11
57′ Андрей Козлов 9
Джордже Деспотович 7
36 Михаил Левашов 90+5′
5 Абдул Кадири
6 Максим Беляев
8 Гиа Григалава
9 Кирилл Комбаров (к)
21 Виктор Альварес
23 Игорь Горбатенко
10 Эванс Кангва
11 Сергей Ткачев 78′
70 Георгий Костадинов
78 Зелимхан Бакаев 69′
19 Резиуан Мирзов
45 Огнен Ожегович 80′ 29′
18 Лука Джорджевич
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Боковой судья Илья Елеференко (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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