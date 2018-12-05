Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.12
Монпелье0
Лилль1
Футбол. Зарубежный
4.12
Уотфорд1
Манчестер Сити2
Футбол. Зарубежный
4.12
Борнмут2
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
4.12
Брайтон & Хоув3
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
4.12
Вест Хэм Юнайтед3
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
4.12
Амьен0
Монако2
Футбол. Зарубежный
4.12
Ницца0
Анже0
Все события
Фоторепортажи
13«Виктория» оставила ЦСКА без плей-офф ЛЧ
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
00:44 (мск), источник: ТАСС

Три матча четвертьфинала Кубка России по футболу состоятся в среду

ТАСС, 5 декабря. «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар» домашними матчами в среду начнут борьбу за выход в полуфинал Олимп — Кубка России по футболу. Стартовый свисток во всех встреч прозвучит в 19:30 мск.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Начиная с текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Олимп — Кубка России, победитель определяется по результатам двух матчей — дома и на выезде. На прошлой неделе в стартовой игре четвертьфинала тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 4:2. Все ответные встречи запланированы на 24 марта 2019 года.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/4 финала, 5.12.2018, 19:30
Спартак
-Урал-

«Спартак» попробует взять реванш у «Урала» за поражение в чемпионате

«Спартак» и «Урал» в текущем сезоне уже встречались на «Открытие-Арене» в рамках чемпионата России, победу со счетом 2:1 одержали гости. Красно-белые тогда играли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. 12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов. При нем команда одержала две победы в чемпионате — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Локомотивом» (2:1), но уступила австрийскому «Рапиду» (1:2) в групповом турнире Лиги Европы.

Все команды Российской премьер-лиги (РПЛ) начали свой путь в турнире с 1/16 финала. На пути к четвертьфиналу «Спартак» переиграл на выезде клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) новороссийский «Черноморец» и дома махачкалинский «Анжи» с одинаковым счетом 1:0. Перед Кононовым руководство «Спартака» поставило задачу завоевать Кубок России в текущем сезоне.

«Урал» в предыдущем туре прервал серию из пяти матчей без поражений в чемпионате России, уступив на выезде «Краснодару» (0:2). Екатеринбургская команда в 1/16 финала оказалась сильнее «Нефтехимика» (3:2), а в 1/8 финала обыграла на своем поле «Нижний Новгород» (2:0).

Ранее в Кубке России команды пересекались дважды. В 1995 году «Спартак» на стадии четвертьфинала разгромил «Уралмаш» (бывшее название «Урала» — прим. ТАСС) со счетом 5:0. В 2006 году москвичи также оказались сильнее по итогам двухматчевого противостояния в 1/16 финала турнира. На выезде красно-белые одержали победу (1:0), а на своем поле сыграли вничью (2:2).

Хозяевам из-за травм в предстоящей встрече не помогут полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин, а также защитник Самюэль Жиго. В составе «Урала» не сыграют полузащитник Роман Емельянов и нападающий Павел Погребняк, который еще не провел за команду ни одной встречи.

«Спартак» в российской истории трижды становился обладателем Кубка страны (1993/94, 1997/98, 2002/03). Лучшим достижением екатеринбургской команды является выход в финал розыгрыша-2016/17. Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/4 финала, 5.12.2018, 19:30
Локомотив
-Рубин-

«Рубин» постарается прервать безвыигрышную серию

«Локомотив» и «Рубин» в четвертый раз пересекаются друг с другом в Кубке России и в третий раз на стадии четвертьфинала. Ранее дважды в следующую стадию турнира пробивались железнодорожники и один раз казанцы. В розыгрыше сезона-2011/12 победу со счетом 4:0 одержал «Рубин», который впоследствии стал обладателем трофея. В турнире-2014/15 выиграл «Локомотив» (0:0, 4:2 — по пенальти), после чего также завоевал титул.

«Рубин» последние три матча чемпионата завершил вничью и в пяти матчах подряд не может выиграть. Железнодорожники в последнем туре уступили в дерби «Спартаку» (1:2). В рамках чемпионата команды провели встречу в Казани, которая закончилась со счетом 0:0.

«Локомотив» на пути к четвертьфиналу в 1/16 финала турнира переиграл калининградскую «Балтику» (3:2), а в 1/8 финала — красноярский «Енисей» (4:1). Казанцы сначала одолели подмосковные «Химки» (1:0), после чего переиграли московское «Динамо» (1:0).

Железнодорожникам в предстоящей встрече из-за травмы не поможет полузащитник Александр Коломейцев. В составе гостей по состоянию здоровья не смогут сыграть защитники Игорь Коновалов Федор Кудряшов и Чико Флорес, а также нападающий Александр Бухаров.

«Локомотив» наряду с ЦСКА является самой титулованной командой Кубка России, завоевав семь трофеев (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17). В активе «Рубина» один завоеванный Кубок страны (2012). Главным арбитром встречи между «Локомотивом» и «Рубином» назначен Николай Волошин из Смоленска.

Футбол
Кубок России 2018/2019
1/4 финала, 5.12.2018, 19:30
Краснодар
-Ростов-

Финалисты Кубка России — 2013/14 сыграют между собой

В третьем матче игрового дня «Краснодар» примет «Ростов». В рамках Кубка России команды встречались однажды — в финале розыгрыша-2013/14. Основное время встречи завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались ростовчане, выигравшие свой первый трофей в истории.

В текущем чемпионате России команды встречались между собой 4 ноября в «Краснодаре», матч завершился со счетом 2:2. После той игры краснодарцы одержали пять побед в пяти встречах (две в Лиге Европы). «Ростов» же в трех матчах чемпионата не выиграл ни разу, не забив при этом ни одного мяча.

В матче 1/16 финала турнира «Ростов» разгромил «Сызрань-2003» (4:0), а в 1/8 финала на своем поле переиграл петербургский «Зенит» (3:1). Краснодарцы сначала выбили из борьбы финалиста прошлого розыгрыша курский «Авангард» (2:0), а затем оказались сильнее «Крыльев Советов» (2:1).

В составе хозяев по состоянию здоровья в предстоящем матче не сыграют нападающий Ари и полузащитник Вандерсон. У гостей продолжает восстанавливаться после травмы полузащитник Тимофей Калачев.

Главным арбитром встречи назначен Евгений Турбин из подмосковного Дмитрова.

Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 "Вот я по национальности осетин. И что теперь?"
Загитову и Медведеву продолжают сталкивать друг с другом
«Чемпионат»: Роман Еременко близок к уходу из «Спартака»
4 года за олимпийский допинг: Крушельницкий получил максимум
Российские гандболистки потерпели первое поражение на ЧЕ-2018
Как «Золотой мяч» помог Луке Модричу избежать тюрьмы
УЕФА перенес матч ЛЧ между донецким «Шахтером» и «Лионом»
«Монако» без Головина обыграл «Амьен» благодаря дублю Фалькао
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь