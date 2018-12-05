Три матча четвертьфинала Кубка России по футболу состоятся в среду

Источник: РИА "Новости"

Начиная с текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Олимп — Кубка России, победитель определяется по результатам двух матчей — дома и на выезде. На прошлой неделе в стартовой игре четвертьфинала тульский «Арсенал» в гостях обыграл «Оренбург» со счетом 4:2. Все ответные встречи запланированы на 24 марта 2019 года.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/4 финала, 5.12.2018, 19:30 Спартак - Урал -

«Спартак» попробует взять реванш у «Урала» за поражение в чемпионате

«Спартак» и «Урал» в текущем сезоне уже встречались на «Открытие-Арене» в рамках чемпионата России, победу со счетом 2:1 одержали гости. Красно-белые тогда играли под руководством исполняющего обязанности главного тренера Рауля Рианчо. 12 ноября «Спартак» возглавил Олег Кононов. При нем команда одержала две победы в чемпионате — над «Крыльями Советов» (3:1) и «Локомотивом» (2:1), но уступила австрийскому «Рапиду» (1:2) в групповом турнире Лиги Европы.

Все команды Российской премьер-лиги (РПЛ) начали свой путь в турнире с 1/16 финала. На пути к четвертьфиналу «Спартак» переиграл на выезде клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) новороссийский «Черноморец» и дома махачкалинский «Анжи» с одинаковым счетом 1:0. Перед Кононовым руководство «Спартака» поставило задачу завоевать Кубок России в текущем сезоне.

«Урал» в предыдущем туре прервал серию из пяти матчей без поражений в чемпионате России, уступив на выезде «Краснодару» (0:2). Екатеринбургская команда в 1/16 финала оказалась сильнее «Нефтехимика» (3:2), а в 1/8 финала обыграла на своем поле «Нижний Новгород» (2:0).

Ранее в Кубке России команды пересекались дважды. В 1995 году «Спартак» на стадии четвертьфинала разгромил «Уралмаш» (бывшее название «Урала» — прим. ТАСС) со счетом 5:0. В 2006 году москвичи также оказались сильнее по итогам двухматчевого противостояния в 1/16 финала турнира. На выезде красно-белые одержали победу (1:0), а на своем поле сыграли вничью (2:2).

Хозяевам из-за травм в предстоящей встрече не помогут полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин, а также защитник Самюэль Жиго. В составе «Урала» не сыграют полузащитник Роман Емельянов и нападающий Павел Погребняк, который еще не провел за команду ни одной встречи.

«Спартак» в российской истории трижды становился обладателем Кубка страны (1993/94, 1997/98, 2002/03). Лучшим достижением екатеринбургской команды является выход в финал розыгрыша-2016/17. Главным арбитром матча назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/4 финала, 5.12.2018, 19:30 Локомотив - Рубин -

«Рубин» постарается прервать безвыигрышную серию

«Локомотив» и «Рубин» в четвертый раз пересекаются друг с другом в Кубке России и в третий раз на стадии четвертьфинала. Ранее дважды в следующую стадию турнира пробивались железнодорожники и один раз казанцы. В розыгрыше сезона-2011/12 победу со счетом 4:0 одержал «Рубин», который впоследствии стал обладателем трофея. В турнире-2014/15 выиграл «Локомотив» (0:0, 4:2 — по пенальти), после чего также завоевал титул.

«Рубин» последние три матча чемпионата завершил вничью и в пяти матчах подряд не может выиграть. Железнодорожники в последнем туре уступили в дерби «Спартаку» (1:2). В рамках чемпионата команды провели встречу в Казани, которая закончилась со счетом 0:0.

«Локомотив» на пути к четвертьфиналу в 1/16 финала турнира переиграл калининградскую «Балтику» (3:2), а в 1/8 финала — красноярский «Енисей» (4:1). Казанцы сначала одолели подмосковные «Химки» (1:0), после чего переиграли московское «Динамо» (1:0).

Железнодорожникам в предстоящей встрече из-за травмы не поможет полузащитник Александр Коломейцев. В составе гостей по состоянию здоровья не смогут сыграть защитники Игорь Коновалов Федор Кудряшов и Чико Флорес, а также нападающий Александр Бухаров.

«Локомотив» наряду с ЦСКА является самой титулованной командой Кубка России, завоевав семь трофеев (1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2006/07, 2014/15, 2016/17). В активе «Рубина» один завоеванный Кубок страны (2012). Главным арбитром встречи между «Локомотивом» и «Рубином» назначен Николай Волошин из Смоленска.

Футбол Кубок России 2018/2019 1/4 финала, 5.12.2018, 19:30 Краснодар - Ростов -

Финалисты Кубка России — 2013/14 сыграют между собой

В третьем матче игрового дня «Краснодар» примет «Ростов». В рамках Кубка России команды встречались однажды — в финале розыгрыша-2013/14. Основное время встречи завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти сильнее оказались ростовчане, выигравшие свой первый трофей в истории.

В текущем чемпионате России команды встречались между собой 4 ноября в «Краснодаре», матч завершился со счетом 2:2. После той игры краснодарцы одержали пять побед в пяти встречах (две в Лиге Европы). «Ростов» же в трех матчах чемпионата не выиграл ни разу, не забив при этом ни одного мяча.

В матче 1/16 финала турнира «Ростов» разгромил «Сызрань-2003» (4:0), а в 1/8 финала на своем поле переиграл петербургский «Зенит» (3:1). Краснодарцы сначала выбили из борьбы финалиста прошлого розыгрыша курский «Авангард» (2:0), а затем оказались сильнее «Крыльев Советов» (2:1).

В составе хозяев по состоянию здоровья в предстоящем матче не сыграют нападающий Ари и полузащитник Вандерсон. У гостей продолжает восстанавливаться после травмы полузащитник Тимофей Калачев.