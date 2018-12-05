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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Эдер, Фернандеш и Ротенберг — в основе «Локомотива» на матч с «Рубином»

Стали известны стартовые составы московского «Локомотива» и казанского «Рубина» на первый домашний матч четвертьфинала Кубка России, который пройдёт сегодня, 5 декабря, на стадионе «РЖД Арена».

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Источник: РИА "Новости"

За «железнодорожников» с первых минут сыграют несколько футболистов, которые в этом сезоне часто оказываются в запасе команды или перестали попадать в стартовый состав в последнее время. В их числе защитник Борис Ротенберг, полузащитник Мануэл Фернандеш и нападающий Эдер.

«Локомотив»: Гилерме, Хёведес, Кверквелия, Чорлука, Ротенберг, Лысов, Тарасов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Фернандеш, Эдер.

«Рубин»: Бабурин, Гранат, Устинов, Навас, Сорокин, Уремович, Калинин, Байрамян, Могилевец, Подберёзкин, Азмун.

Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

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