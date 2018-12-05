Эдер, Фернандеш и Ротенберг — в основе «Локомотива» на матч с «Рубином»

За «железнодорожников» с первых минут сыграют несколько футболистов, которые в этом сезоне часто оказываются в запасе команды или перестали попадать в стартовый состав в последнее время. В их числе защитник Борис Ротенберг, полузащитник Мануэл Фернандеш и нападающий Эдер.