Максименко, Тимофеев и Глушаков — в основе «Спартака» на матч с «Уралом»
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на первый матч четвертьфинала Кубка России, который пройдёт на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 5 декабря.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Урала» на первый матч четвертьфинала Кубка России, который пройдёт на стадионе «Открытие Арена» сегодня, 5 декабря.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Комбаров, Кутепов, Рассказов, Глушаков, Мельгарехо, Тимофеев, Ханни, Зе Луиш, Адриано.
«Урал»: Годзюр, Бырзгалов, Меркулов, Кулаков, Ароян, Димитров, Бавин, Бикфалви, Егорычев,
Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.