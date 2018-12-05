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19:00 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» — «Ростов»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Ростова» на первый матч четвертьфинала Кубка России, который состоится сегодня, 5 декабря, на стадионе ФК «Краснодар».

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Источник: Reuters

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Ответный матч команд пройдёт 23 февраля в Ростове.

«Краснодар»: Крицюк, Фьолусон, Мартынович, Рамирес, Стоцкий, Газинский, Каборе, Уткин, Классон, Куэва, Игнатьев.

Запасные: Сафонов, Синицын, Спайич, Перейра, Марков, Сулейманов, Голубев, Петров, Мацукатов.

«Ростов»: Песьяков, Вилюш, Ингасон, Паршивлюк, Хаджикадунич, Скопинцев, Салетрос, Майер, Юсупов, Ионов, Кьяртанссон.

Запасные: Абаев, Гулиев, Сигурдсон, Зуев, Шомуродов, Бобен, Логашов, Гацкан, Щадин.

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