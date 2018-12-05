«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

Мяч в составе красно-белых забил Софьян Ханни (48-я минута). У гостей отличился Владимир Ильин (67). На 81-й минуте поле из-за травмы покинул защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, вместо него вышел Александр Ташаев.
Матч прошел при двух закрытых для болельщиков трибунах за воротами. Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 1/8 финала турнира с махачкалинским «Анжи» (1:0), который состоялся на стадионе «Открытие-Арена» 1 ноября. КДК вынес такое наказание за оскорбительные кричалки в адрес президента «Спартака» Леонида Федуна, которые болельщики красно-белых выкрикивали во время матча. Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В.
С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года.
Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».