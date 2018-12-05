«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

Матч прошел при двух закрытых для болельщиков трибунах за воротами. Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 1/8 финала турнира с махачкалинским «Анжи» (1:0), который состоялся на стадионе «Открытие-Арена» 1 ноября. КДК вынес такое наказание за оскорбительные кричалки в адрес президента «Спартака» Леонида Федуна, которые болельщики красно-белых выкрикивали во время матча. Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В.