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21:28 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» и «Урал» сыграли вничью в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» сыграли вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским «Уралом» в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России сезона-2018/19.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч в составе красно-белых забил Софьян Ханни (48-я минута). У гостей отличился Владимир Ильин (67). На 81-й минуте поле из-за травмы покинул защитник красно-белых Дмитрий Комбаров, вместо него вышел Александр Ташаев.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 17, 8.12.2018, 20:00
Анжи
-Спартак-

Матч прошел при двух закрытых для болельщиков трибунах за воротами. Такое решение было принято Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) после матча 1/8 финала турнира с махачкалинским «Анжи» (1:0), который состоялся на стадионе «Открытие-Арена» 1 ноября. КДК вынес такое наказание за оскорбительные кричалки в адрес президента «Спартака» Леонида Федуна, которые болельщики красно-белых выкрикивали во время матча. Обладатели сезонных абонементов на фанатскую трибуну D были пересажены на противоположную трибуну В.

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Спартак 1:1
Первый тайм: 0:0
Урал
5.12.2018, 19:30 Зрители: 9333 Плей-офф: 1/4 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дмитрий Парфенов
Голы
48′ Софьян Ханни 94
11 Владимир Ильин 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия 14
21′ Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
55′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
40′ 81′ Дмитрий Комбаров 23
Александр Ташаев 88
71′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Артем Тимофеев 40
Ивелин Попов 71
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
4 Сергей Брызгалов
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир 90+2′
10 Эрик Бикфалви
14 Юрий Бавин 13′
11 Владимир Ильин 85′
20 Андрей Панюков
44 Андрей Егорычев 68′ 53′
70 Илья Жигулев
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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