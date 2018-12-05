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21:34 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» обыграл «Рубин» в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» со счетом 1:0 обыграли казанский «Рубин» в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гол забил хорватский защитник Ведран Чорлука (54-я минута). Это его первый гол за «Локомотив» с 16 апреля 2016 года, когда он забил в ворота московского ЦСКА (1:1). На 15-й минуте на носилках поле покинул защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, получивший травму.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 17, 8.12.2018, 17:30
Локомотив
-Оренбург-

Футболисты «Локомотива» вышли на матч в траурных повязках и без музыкального сопровождения. Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о погибшем Алексее Ломакине, который был воспитанником «Локомотива», он занимался в академии клуба с 2007 года. За молодежную команду «Локомотива» Ломакин дебютировал в 2018 году и сыграл шесть матчей. О гибели 18-летнего полузащитника стало известно в понедельник.

В четвертьфинале и полуфинале Олимп — Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Ответный матч состоится в Казани 23 февраля 2019 года.

Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Локомотив 1:0
Первый тайм: 0:0
Рубин
5.12.2018, 19:30 Зрители: 8290 Плей-офф: 1/4 финала РЖД Арена
Главные тренеры
Юрий Семин Курбан Бердыев
Голы
54′ Ведран Чорлука 14
Составы
Маринату Гильерме 1
Бенедикт Хеведес 5
Ведран Чорлука (к) 14
Соломон Кверквелия 33
Михаил Лысов 84
Гжегож Крыховяк 7
Эдер 24
Дмитрий Тарасов 23
16′ Борис Ротенберг 28
Рифат Жемалетдинов 96
89′ Мануэл Фернандеш 4
Игорь Денисов 27
45′ Алексей Миранчук 59
Антон Миранчук 60
21 Егор Бабурин
91 Виталий Устинов
12 Игорь Калинин
5 Филип Уремович
44 Гонсалес Сесар Навас (к) 45+3′
80 Егор Сорокин
18 Павел Могилевец
19 Хорен Байрамян
33 Сердар Азмун
14 Владимир Гранат
7 Вячеслав Подберезкин 20′
10 Дмитрий Полоз
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Николай Волошин (Смоленск, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Алексей Ширяев (Ставрополь, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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