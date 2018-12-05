«Локомотив» обыграл «Рубин» в первом матче четвертьфинала Олимп — Кубка России

Гол забил хорватский защитник Ведран Чорлука (54-я минута). Это его первый гол за «Локомотив» с 16 апреля 2016 года, когда он забил в ворота московского ЦСКА (1:1). На 15-й минуте на носилках поле покинул защитник «Локомотива» Борис Ротенберг, получивший травму.

Футболисты «Локомотива» вышли на матч в траурных повязках и без музыкального сопровождения. Перед началом встречи была объявлена минута молчания в память о погибшем Алексее Ломакине, который был воспитанником «Локомотива», он занимался в академии клуба с 2007 года. За молодежную команду «Локомотива» Ломакин дебютировал в 2018 году и сыграл шесть матчей. О гибели 18-летнего полузащитника стало известно в понедельник.