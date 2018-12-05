Кононов раскритиковал футболистов «Спартака» за игру в первом тайме против «Урала»

Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Спартак» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским «Уралом» в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России сезона-2018/19.

«Первый тайм, мягко говоря, отыграли плохо. Пытались играть низом, проводить позиционные атаки, но не получалось, не хватало точности и обострения. Мы создавали контрпрессинг, но абсолютно не обостряли игру. Это плохо», — сказал Кононов.

«Во втором тайме играли быстрее, могли забить, но опять же не успевали в прессинге, позволили сопернику проводить атаки. Конечно, мы находимся в непростом графике, но нужно понимать, что домашние игры надо выигрывать, однако шансы на ответный матч сохраняются. В ответной встрече будем играть только на победу», — добавил Кононов.