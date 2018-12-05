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5 декабря, источник: ТАСС

Кононов раскритиковал футболистов «Спартака» за игру в первом тайме против «Урала»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского «Спартака» раскритиковал своих подопечных за игру в первом тайме матча четвертьфинала Олимп — Кубка России с «Уралом». Об этом он рассказал на пресс-конференции.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В среду «Спартак» на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с екатеринбургским «Уралом» в первом четвертьфинальном матче Олимп — Кубка России сезона-2018/19.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 17, 9.12.2018, 14:00
Динамо
-Урал-

«Первый тайм, мягко говоря, отыграли плохо. Пытались играть низом, проводить позиционные атаки, но не получалось, не хватало точности и обострения. Мы создавали контрпрессинг, но абсолютно не обостряли игру. Это плохо», — сказал Кононов.

«Во втором тайме играли быстрее, могли забить, но опять же не успевали в прессинге, позволили сопернику проводить атаки. Конечно, мы находимся в непростом графике, но нужно понимать, что домашние игры надо выигрывать, однако шансы на ответный матч сохраняются. В ответной встрече будем играть только на победу», — добавил Кононов.

Ответный матч состоится в Екатеринбурге 24 февраля 2019 года. С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде.

Спартак 1:1
Первый тайм: 0:0
Урал
5.12.2018, 19:30 Зрители: 9333 Плей-офф: 1/4 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дмитрий Парфенов
Голы
48′ Софьян Ханни 94
11 Владимир Ильин 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия 14
21′ Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
55′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
40′ 81′ Дмитрий Комбаров 23
Александр Ташаев 88
71′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Артем Тимофеев 40
Ивелин Попов 71
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
4 Сергей Брызгалов
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир 90+2′
10 Эрик Бикфалви
14 Юрий Бавин 13′
11 Владимир Ильин 85′
20 Андрей Панюков
44 Андрей Егорычев 68′ 53′
70 Илья Жигулев
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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