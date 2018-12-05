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5 декабря, источник: ТАСС

«Спартак» установил антирекорд по посещаемости матчей на «Открытии-Арене»

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Московский «Спартак» установил антирекорд посещаемости домашних матчей на стадионе «Открытие-Арена» в первой игре четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу с екатеринбургским «Уралом», передает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Спартак» — «Урал» прошел в среду и завершился со счетом 1:1. На встрече присутствовало 9333 зрителя. Ранее наименьшее количество зрителей присутствовало на «Открытии- Арене» на матче последнего тура чемпионата России сезона-2014/15 — 11 527 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр «Спартака» в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне составляет 30683 зрителя.

За скандирование оскорбительных выражений в адрес игроков «Анжи», в том числе и по происхождению, в игре 1/8 финала Олимп — Кубка России (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил «Спартаку» допуск зрителей на обе трибуны за воротами на встречу с «Уралом».

Стадион «Открытие-Арена» был открыт в 2014 году, вместимость составляет 45360 зрителей.

Спартак 1:1
Первый тайм: 0:0
Урал
5.12.2018, 19:30 Зрители: 9333 Плей-офф: 1/4 финала Открытие Арена
Главные тренеры
Олег Кононов Дмитрий Парфенов
Голы
48′ Софьян Ханни 94
11 Владимир Ильин 67′
Составы
Александр Максименко 98
Николай Рассказов 92
Георгий Джикия 14
21′ Илья Кутепов 29
Софьян Ханни 94
55′ Денис Глушаков (к) 8
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
де Соуза Луиз Адриану 12
40′ 81′ Дмитрий Комбаров 23
Александр Ташаев 88
71′ Лоренсо Мельгарехо 25
Педро Роша 99
65′ Артем Тимофеев 40
Ивелин Попов 71
31 Ярослав Годзюр
15 Денис Кулаков (к)
27 Михаил Меркулов
3 Вараздат Ароян
4 Сергей Брызгалов
17 Николай Димитров
58 Отман Эль-Кабир 90+2′
10 Эрик Бикфалви
14 Юрий Бавин 13′
11 Владимир Ильин 85′
20 Андрей Панюков
44 Андрей Егорычев 68′ 53′
70 Илья Жигулев
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
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