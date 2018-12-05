«Спартак» установил антирекорд по посещаемости матчей на «Открытии-Арене»

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч «Спартак» — «Урал» прошел в среду и завершился со счетом 1:1. На встрече присутствовало 9333 зрителя. Ранее наименьшее количество зрителей присутствовало на «Открытии- Арене» на матче последнего тура чемпионата России сезона-2014/15 — 11 527 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр «Спартака» в Российской премьер-лиге в нынешнем сезоне составляет 30683 зрителя.

За скандирование оскорбительных выражений в адрес игроков «Анжи», в том числе и по происхождению, в игре 1/8 финала Олимп — Кубка России (1:0) контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) запретил «Спартаку» допуск зрителей на обе трибуны за воротами на встречу с «Уралом».