Текущие события
Футбол. Зарубежный
5.12
Страсбур1
ПСЖ1
Футбол. Зарубежный
5.12
Манчестер Юнайтед2
Арсенал2
Футбол. Зарубежный
5.12
Тоттенхэм Хотспур3
Саутгемптон1
Футбол. Зарубежный
5.12
Бернли1
Ливерпуль3
Футбол. Зарубежный
5.12
Фулхэм1
Лестер1
Футбол. Зарубежный
5.12
Вулверхэмптон Уондерерс2
Челси1
Футбол. Зарубежный
5.12
Эвертон1
Ньюкасл Юнайтед1
Футбол. Зарубежный
5.12
Бордо3
Сент-Этьен2
Футбол. Зарубежный
5.12
Кан1
Ним2
Футбол. Зарубежный
5.12
Дижон2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
5.12
Лион0
Ренн2
Футбол. Зарубежный
5.12
Нант3
Марсель2
Футбол. Зарубежный
5.12
Реймс0
Тулуза1
Все события
Фоторепортажи
6Беги, фанат, беги! Самые яркие появления болельщиков на поле
8Уайлдер свел вничью бой с Фьюри
09:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Некомандная игра. Почему за Кокорина и Мамаева никто не вступается?

Футболисты «Спартака» готовы сплотиться вокруг Глушакова. Футболисты России молчат, когда игроков обвиняет следствие.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Матч «Краснодара» и «Ростова» (2:2) ожидаемо стал самым ярким четвертьфиналом Кубка России — южное дерби, хорошие скорости, борьба, голы.

В этой встрече мог бы сыграть Павел Мамаев. Да и должен был, как и во всех матчах «Краснодара» после 7 октября, но вышло иначе. Пока его товарищи готовились к игре — завтракали, слушали установку, ехали с прекрасной клубной базы на еще более прекрасный стадион, чтобы биться на поле за полуфинал, он бился в суде за свободу. Его шансы на успех были меньше, чем шансы самой заштатной команды второго дивизиона выиграть трофей. И все-таки он вместе с адвокатами старался.

Читайте также
Адвокат рассказала о судебном парадоксе в деле Кокорина и Мамаева

Разница в том, что в случае Мамаева все было понятно с самого начала — адвокаты могли дружно промолчать, сэкономили бы всем четыре часа жизни. Судебное заседание прошло под копирку предыдущих — те же ходатайства, те же решения. Теперь Мамаев знает точно: если ты попал в эти шестеренки, вылезти весьма непросто. Футболистов продолжают монотонно и показательно учить.

Я не силен в юриспруденции. Однако побывав сразу на трех судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева, доводы защиты мне показались более разнообразными и убедительными, чем доводы обвинения. Речь ведь пока не о наказании, а о мере пресечения — ограничениях, которые не должны позволить обвиняемым скрыться и как-то повлиять на следствие.

Логика адвокатов мне понятна: обвиняемые сдали паспорта, никуда не уедут, согласны быть под домашним арестом или подпиской о невыезде. Логика следователей выглядит трафаретной: «на свободе граждане Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность». Какую? Не важно…

Я не поддерживаю Кокорина и Мамаева, не считаю, что избиение людей на улице — нормально. Они должны понести наказание. Справедливое и адекватное — какое понес бы каждый из нас в похожей ситуации.

Но удивительно, что я задаюсь вопросами, а люди, гораздо более близкие — футболисты и тренеры, нет. Даже такое серьезное потрясение, как публичный процесс над игроками уровня сборной России, многомесячное содержание их под стражей без единого шанса что-то изменить, выходит, никого не волнует. Все нормально. Утром — суд, вечером — футбол.

Футболисты «Спартака» готовы сплотиться вокруг капитана Дениса Глушакова, когда его обвиняет общество. Но футболисты России молчат, когда их товарищей обвиняет следствие.

Три важных кубковых матча в день, когда стало известно, что Кокорин и Мамаев встретят Новый год в камере — и ни одной акции, ни одной майки. Молчание — знак согласия?

Ответные четвертьфиналы пройдут в конце февраля — к этому времени Кокорин и Мамаев, возможно, уже будут знать, сколько точно им сидеть.

Дмитрий Зеленов

Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Война в "Спартаке" продолжается
Знарок вернулся в сборную России
ЧМ-2018 связали с коррупцией
Адвокат рассказала о парадоксе в деле Кокорина и Мамаева
«Ростов» отыгрался со счета 0:2 в матче с «Краснодаром»
«МЮ» и «Арсенал» выдали потрясающий матч
НХЛ добралась до Сиэтла
«Спартак» установил антирекорд посещаемости на «Открытии-Арене»
«Севилья» с Квинси Промесом вышла в 1/8 финала Кубка Испании
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь