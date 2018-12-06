Некомандная игра. Почему за Кокорина и Мамаева никто не вступается?
Футболисты «Спартака» готовы сплотиться вокруг Глушакова. Футболисты России молчат, когда игроков обвиняет следствие.
Футболисты «Спартака» готовы сплотиться вокруг Глушакова. Футболисты России молчат, когда игроков обвиняет следствие.
Матч «Краснодара» и «Ростова» (2:2) ожидаемо стал самым ярким четвертьфиналом Кубка России — южное дерби, хорошие скорости, борьба, голы.
В этой встрече мог бы сыграть Павел Мамаев. Да и должен был, как и во всех матчах «Краснодара» после 7 октября, но вышло иначе. Пока его товарищи готовились к игре — завтракали, слушали установку, ехали с прекрасной клубной базы на еще более прекрасный стадион, чтобы биться на поле за полуфинал, он бился в суде за свободу. Его шансы на успех были меньше, чем шансы самой заштатной команды второго дивизиона выиграть трофей. И
Разница в том, что в случае Мамаева все было понятно с самого начала — адвокаты могли дружно промолчать, сэкономили бы всем четыре часа жизни. Судебное заседание прошло под копирку предыдущих — те же ходатайства, те же решения. Теперь Мамаев знает точно: если ты попал в эти шестеренки, вылезти весьма непросто. Футболистов продолжают монотонно и показательно учить.
Я не силен в юриспруденции. Однако побывав сразу на трех судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева, доводы защиты мне показались более разнообразными и убедительными, чем доводы обвинения. Речь ведь пока не о наказании, а о мере пресечения — ограничениях, которые не должны позволить обвиняемым скрыться и
Логика адвокатов мне понятна: обвиняемые сдали паспорта, никуда не уедут, согласны быть под домашним арестом или подпиской о невыезде. Логика следователей выглядит трафаретной: «на свободе граждане Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность». Какую? Не важно…
Я не поддерживаю Кокорина и Мамаева, не считаю, что избиение людей на улице — нормально. Они должны понести наказание. Справедливое и адекватное — какое понес бы каждый из нас в похожей ситуации.
Но удивительно, что я задаюсь вопросами, а люди, гораздо более близкие — футболисты и тренеры, нет. Даже такое серьезное потрясение, как публичный процесс над игроками уровня сборной России, многомесячное содержание их под стражей без единого шанса
Футболисты «Спартака» готовы сплотиться вокруг капитана Дениса Глушакова, когда его обвиняет общество. Но футболисты России молчат, когда их товарищей обвиняет следствие.
Три важных кубковых матча в день, когда стало известно, что Кокорин и Мамаев встретят Новый год в камере — и ни одной акции, ни одной майки. Молчание — знак согласия?
Ответные четвертьфиналы пройдут в конце февраля — к этому времени Кокорин и Мамаев, возможно, уже будут знать, сколько точно им сидеть.
Дмитрий Зеленов