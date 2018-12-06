Некомандная игра. Почему за Кокорина и Мамаева никто не вступается?

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Матч «Краснодара» и «Ростова» (2:2) ожидаемо стал самым ярким четвертьфиналом Кубка России — южное дерби, хорошие скорости, борьба, голы.

В этой встрече мог бы сыграть Павел Мамаев. Да и должен был, как и во всех матчах «Краснодара» после 7 октября, но вышло иначе. Пока его товарищи готовились к игре — завтракали, слушали установку, ехали с прекрасной клубной базы на еще более прекрасный стадион, чтобы биться на поле за полуфинал, он бился в суде за свободу. Его шансы на успех были меньше, чем шансы самой заштатной команды второго дивизиона выиграть трофей. И все-таки он вместе с адвокатами старался.

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Разница в том, что в случае Мамаева все было понятно с самого начала — адвокаты могли дружно промолчать, сэкономили бы всем четыре часа жизни. Судебное заседание прошло под копирку предыдущих — те же ходатайства, те же решения. Теперь Мамаев знает точно: если ты попал в эти шестеренки, вылезти весьма непросто. Футболистов продолжают монотонно и показательно учить.

Я не силен в юриспруденции. Однако побывав сразу на трех судебных заседаниях по делу Кокорина и Мамаева, доводы защиты мне показались более разнообразными и убедительными, чем доводы обвинения. Речь ведь пока не о наказании, а о мере пресечения — ограничениях, которые не должны позволить обвиняемым скрыться и как-то повлиять на следствие.

Логика адвокатов мне понятна: обвиняемые сдали паспорта, никуда не уедут, согласны быть под домашним арестом или подпиской о невыезде. Логика следователей выглядит трафаретной: «на свободе граждане Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность». Какую? Не важно…

Я не поддерживаю Кокорина и Мамаева, не считаю, что избиение людей на улице — нормально. Они должны понести наказание. Справедливое и адекватное — какое понес бы каждый из нас в похожей ситуации.

Но удивительно, что я задаюсь вопросами, а люди, гораздо более близкие — футболисты и тренеры, нет. Даже такое серьезное потрясение, как публичный процесс над игроками уровня сборной России, многомесячное содержание их под стражей без единого шанса что-то изменить, выходит, никого не волнует. Все нормально. Утром — суд, вечером — футбол.

Футболисты «Спартака» готовы сплотиться вокруг капитана Дениса Глушакова, когда его обвиняет общество. Но футболисты России молчат, когда их товарищей обвиняет следствие.

Три важных кубковых матча в день, когда стало известно, что Кокорин и Мамаев встретят Новый год в камере — и ни одной акции, ни одной майки. Молчание — знак согласия?

Ответные четвертьфиналы пройдут в конце февраля — к этому времени Кокорин и Мамаев, возможно, уже будут знать, сколько точно им сидеть.