Валерий Карпин: Перенос игры Кубка с «Краснодаром» — беспредел
«СЭ» — о ситуации со скандалом вокруг возможного переноса ответного матча ¼ финала Кубка России «Ростов» — «Краснодар» с 24 февраля на более поздний срок.
«СЭ» — о ситуации со скандалом вокруг возможного переноса ответного матча ¼ финала Кубка России «Ростов» — «Краснодар» с 24 февраля на более поздний срок.
Вот хронология событий:
1. 14 январе в Доме футбола прошло заседание совместной комиссии РФС и лиг, решением становится определение дат ответных четвертьфиналов, полуфиналов, а также финала Кубка страны.
Решающие встречи ¼ финала назначена на:
— 24 февраля — «Ростов» — «Краснодар»;
— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Урал» — «Спартак»;
— 7 марта — «Арсенал» — «Оренбург».
Полуфиналы состоятся
2. 17 января в клубы приходит официальный документ за подписью Сергея Куликова, руководителя департамента профессионального футбола РФС, в котором дни проведения ответных четвертьфиналов немного меняются:
— 24 февраля играют «Ростов» — «Краснодар»
— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Арсенал» — «Оренбург»
— 7 марта — «Урал» — «Спартак».
В этот же день на сайте РПЛ появляются те же даты.
На следующий день, 18 января, тот же Куликов отправляет в «Ростов» и «Краснодар» новое письмо, в котором содержится информация о новом заседании по вопросу определения даты игры этих команд. В письме (скан есть в редакции) содержится причина таких действий — обращения обоих клубов. По моей информации, инициатива о переносе встречи исходит от «Краснодара» — «быки» 21 февраля проведут ответный матч с «Байером» в Лиге Европы.
Все вроде бы логично, но почему сначала назначили на 24 февраля, а спустя сутки попросили перенести — что это за планирование календаря? По неподтвержденной официально информации, речь идет о переносе на
Судя по тому, что рассказывают в «Ростове», сдвинуть встречу уже невозможно — дончане начали продавать билеты (реализовано около 4,5 тысяч), заключили договоры с контрагентами по питанию и розничной торговле. Логика «Ростова» понятна — 24 февраля выходной день, воскресенье, и интерес к игре высокий, тогда как
Мнение о ситуации «СЭ» высказал сам главный тренер «Ростова».
— Как отреагировали на историю с возможным переносом матча?
— Негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в
— Вам ясно, кто хочет все поменять?
— Как понимаю, что «Краснодар». Но клуб знал на 99,9% процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел. Еще раз повторю — о том, что такое матчи в феврале, я говорил еще в ноябре. И на собрании в
— То есть вы категорически против и игру не намерены переносить?
— Да. Все надо делать вовремя. В ноябре я сам говорил о необходимости переноса, но сейчас уже поздно. Мы готовимся, болельщики покупают билеты.
— Почему в ноябре вам жестко отказали?
— Просто сказали — нет, и все. Сказали, что будем играть на Кубок в декабре и
— На ноябрьском совещании в
— Да, тренер команды, Мурад Мусаев.
— Как он реагировал на ваше предложение о переносе матча?
— Никак. Ничего не сказал. Я говорил о том, что играть в феврале мы будем, скорее всего, 24 февраля, потому что 21-го у «Краснодара» выступление в Лиге Европы. На что Мусаев сказал, что «нам еще надо выйти из группы».
— То есть в тот момент никто из тренеров не возражал, чтобы играть 24 февраля?
— Да. Я говорил, остальные молчали. Сейчас хотел бы понять, для чего делается этот перенос с 24 февраля, даты неоднократно подтвержденной, на другое число.
Их, на мой взгляд, два.
И,