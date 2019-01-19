Валерий Карпин: Перенос игры Кубка с «Краснодаром» — беспредел

Источник: Спорт-Экспресс

Как назначали матч

Вот хронология событий:

1. 14 январе в Доме футбола прошло заседание совместной комиссии РФС и лиг, решением становится определение дат ответных четвертьфиналов, полуфиналов, а также финала Кубка страны.

Решающие встречи ¼ финала назначена на:

— 24 февраля — «Ростов» — «Краснодар»;

— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Урал» — «Спартак»;

— 7 марта — «Арсенал» — «Оренбург».

Полуфиналы состоятся 3—4 апреля и 15—16 мая . Финал — 22 мая.

2. 17 января в клубы приходит официальный документ за подписью Сергея Куликова, руководителя департамента профессионального футбола РФС, в котором дни проведения ответных четвертьфиналов немного меняются:

— 24 февраля играют «Ростов» — «Краснодар»

— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Арсенал» — «Оренбург»

— 7 марта — «Урал» — «Спартак».

В этот же день на сайте РПЛ появляются те же даты.

Как его намерены перенести

На следующий день, 18 января, тот же Куликов отправляет в «Ростов» и «Краснодар» новое письмо, в котором содержится информация о новом заседании по вопросу определения даты игры этих команд. В письме (скан есть в редакции) содержится причина таких действий — обращения обоих клубов. По моей информации, инициатива о переносе встречи исходит от «Краснодара» — «быки» 21 февраля проведут ответный матч с «Байером» в Лиге Европы.

Все вроде бы логично, но почему сначала назначили на 24 февраля, а спустя сутки попросили перенести — что это за планирование календаря? По неподтвержденной официально информации, речь идет о переносе на 27—28 февраля .

Судя по тому, что рассказывают в «Ростове», сдвинуть встречу уже невозможно — дончане начали продавать билеты (реализовано около 4,5 тысяч), заключили договоры с контрагентами по питанию и розничной торговле. Логика «Ростова» понятна — 24 февраля выходной день, воскресенье, и интерес к игре высокий, тогда как 27—28 февраля — будни, и болельщиков команда Валерия Карпина недосчитается.

Карпин: Хотел бы понять, для чего все это делается

Мнение о ситуации «СЭ» высказал сам главный тренер «Ростова».

— Как отреагировали на историю с возможным переносом матча?

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— Негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в премьер-лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме. В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру на запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату. При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день. Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

— Вам ясно, кто хочет все поменять?

— Как понимаю, что «Краснодар». Но клуб знал на 99,9% процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел. Еще раз повторю — о том, что такое матчи в феврале, я говорил еще в ноябре. И на собрании в премьер-лиге, и в прессе — в интервью «СЭ». Но тогда это было до одного места, а сейчас почему-то вдруг кому-то надо поменять, когда с нашей стороны все процессы по организации встречи запущены.

— То есть вы категорически против и игру не намерены переносить?

— Да. Все надо делать вовремя. В ноябре я сам говорил о необходимости переноса, но сейчас уже поздно. Мы готовимся, болельщики покупают билеты.

— Почему в ноябре вам жестко отказали?

— Просто сказали — нет, и все. Сказали, что будем играть на Кубок в декабре и 23—24 февраля , прислали бумагу.

— На ноябрьском совещании в премьер-лиге были представители «Краснодара»?

— Да, тренер команды, Мурад Мусаев.

— Как он реагировал на ваше предложение о переносе матча?

— Никак. Ничего не сказал. Я говорил о том, что играть в феврале мы будем, скорее всего, 24 февраля, потому что 21-го у «Краснодара» выступление в Лиге Европы. На что Мусаев сказал, что «нам еще надо выйти из группы».

— То есть в тот момент никто из тренеров не возражал, чтобы играть 24 февраля?

— Да. Я говорил, остальные молчали. Сейчас хотел бы понять, для чего делается этот перенос с 24 февраля, даты неоднократно подтвержденной, на другое число.

Какие выводы?

Их, на мой взгляд, два.

Во-первых, уже сейчас, когда на дворе зима, а не лето, и все мы, благодаря легендарному высказыванию спортивного директора лиги Виктора Пышкина, помним, что в феврале бывает холодно, отменить решение о двухраундовых дуэлях на стадии четвертьфиналах. Решение оказалось неэффективным просто в силу того, что играть некогда.