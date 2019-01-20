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13:55 (мск), источник: Чемпионат.com

В «Ростове» считают недопустимым перенос матча Кубка России с «Краснодаром»

«Ростов» на своем официальном сайте огласил позицию клуба по поводу возможного переноса ответного матча четвертьфинала Кубка России с «Краснодаром».

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Источник: РИА "Новости"

«Совместная комиссия РФС и РПЛ рассмотрит возможность переноса ответного матча четвертьфинала Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром» на более поздний срок. Напомним, ранее была назначена дата проведения встречи — 24 февраля. Однако после обращения «Краснодара» была назначена комиссия для пересмотра определенного ранее дня ответной встречи.

Исходя из крайне негативной реакции болельщиков клуб считает это недопустимым. Матч может быть перенесён на будний день, что, несомненно, скажется на посещаемости, а также вызовет определенный дискомфорт у людей, которые собираются посетить стадион. Клуб будет делать всё возможное, чтобы отстоять интересы болельщиков команды", — говорится в заявлении «Ростова».

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