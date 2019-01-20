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19:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фанаты «Ростова» просят Прядкина не переносить матч с «Краснодаром»

Официальный сайт «Ростова» опубликовал открытое письмо болельщиков главе премьер-лиги и исполняющему обязанности главного тренера РФС Сергею Прядкину.

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Источник: РИА "Новости"

Фанаты просят не переносить матч ¼ финала Олимп-Кубка России против «Краснодара».

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17 января РФС подтвердил дату встречи — 24 февраля, однако 18 января назначил на 21 января заседание совместной комиссии по согласованию новой даты.

«Уважаемый Сергей Геннадиевич! Обращаемся к вам от лица многотысячной армии болельщиков футбольного клуба “Ростов”, а также от любителей ростовского футбола в целом. В наших кругах серьезное негодование вызвала информация о возможном переносе матча ¼ финала Олимп-Кубка России по футболу, запланированного на 24 февраля текущего года. Хотим обратить ваше внимание на тот факт, что 24 февраля является выходным днем и многие из нас захватив с собой семьи и друзей планировали поддержать любимую команду. Почему у нас хотят отнять эту возможность перенося игру на будний — рабочий день? В будний день, многие не смогут посетить игру любимой команды в силу объективных причин. Нет сомнений, что посещаемость будет разительно отличаться от той, которая могла быть в выходной день. Неужели мы — ростовские болельщики, показавшие в первой части чемпионата второй результат по посещаемости среди стадионов РПЛ, не заслуживаем увидеть матч своей любимой команды? На наш взгляд, принятие решения о переносе матча вредит ростовскому болельщику! Откуда взялась такая дискриминация? Почему наши интересы не берутся в расчет? Борется ли РФС за каждого болельщика на стадионах Российской Федерации? Для кого мы построили все эти стадионы, разве не для нас? И наконец, почему своими необдуманными решениями мы так часто стремимся “сами наступать себе на штаны”? Мы всегда считали, что такая организация как РФС создана для болельщика и действует она во благо его интересов. Убедительно просим Вас разобраться в ситуации и не лишать нас праздника футбола в этот прекрасный зимний выходной день — 24 февраля!» — говорится в обращении фанатов.

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