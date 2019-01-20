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20 января, источник: Спорт-Экспресс

Скандал-на-Дону

Возможный перенос ответного матча ¼ финала Олимп-Кубка России «Ростов» — «Краснодар» с 24 февраля на более поздний срок вызвал скандал. Разбираемся в ситуации.

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Источник: Спорт-Экспресс

Как назначали матч

Вот хронология событий:

14 января в Доме футбола прошло заседание совместной комиссии РФС и лиг, на котором определены даты ответных четвертьфиналов, полуфиналов и финала Кубка страны.

Решающие встречи ¼ финала назначены на:

— 24 февраля — «Ростов» — «Краснодар»;.

— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Урал» — «Спартак»;.

— 7 марта — «Арсенал» — «Оренбург».

Полуфиналы состоятся 3—4 апреля и 15—16 мая. Финал — 22 мая.

17 января в клубы пришел официальный документ за подписью Сергея Куликова, руководителя департамента профессионального футбола РФС, где дни проведения ответных четвертьфиналов немного меняются:

— 24 февраля играют «Ростов» — «Краснодар»;
— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Арсенал» — «Оренбург»;
— 7 марта — «Урал» — «Спартак».

В этот же день на сайте РПЛ появились те же даты.

Как его намерены перенести

На следующий день, 18 января, тот же Куликов отправил в «Ростов» и «Краснодар» новое письмо, в котором содержится информация о новом заседании по вопросу определения даты игры этих команд. В письме указана причина таких действий — обращения обоих клубов. По моей информации, инициатива о переносе встречи исходила от «Краснодара» — «быки» 21 февраля проведут ответный матч с «Байером» в Лиге Европы.

Все вроде бы логично, но почему сначала назначили на 24 февраля, а спустя сутки попросили перенести — что это за планирование календаря? По неподтвержденной официально информации, речь идет о переносе на 27—28 февраля.

Судя по тому, что рассказывают в «Ростове», сдвинуть встречу уже невозможно — дончане начали продавать билеты (реализовано около 4,5 тысяч), заключили договоры с контрагентами по питанию и розничной торговле. Логика ростовчан понятна — 24 февраля выходной день, воскресенье, и интерес к игре высокий, тогда как 27—28 февраля — будни, и болельщиков команда Валерия Карпина недосчитается.

Мнение о ситуации «СЭ» высказал сам главный тренер «Ростова».

— Как отреагировали на историю с возможным переносом матча? — вопрос Карпину.

— Негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в премьер-лиге — как раз для обсуждения календаря. Я тогда попросил всех о том, чтобы декабрьские и февральские матчи Кубка перенесли на более поздний срок — на март, апрель. Мне отказали, причем в жесткой форме.

В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру на запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь кто-то хочет поменять дату.

При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день.

Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но из-за таких решений авторитет турнира падает еще ниже. О том, что встречи Кубка запланированы на февраль, было известно давно, в ноябре все еще раз подтвердили. Зачем тема переноса поднимается в тот момент, когда уже сборы спланированы под эту игру, а на нее начали продавать билеты?

— Вам ясно, кто хочет все поменять?

— Как понимаю, что «Краснодар». Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел. Еще раз повторю — о том, что такое матчи в феврале, я говорил еще в ноябре. И на собрании в премьер-лиге, и в прессе — в интервью «СЭ». Но тогда это было до одного места, а сейчас почему-то вдруг кому-то надо поменять, когда с нашей стороны все процессы по организации встречи запущены.

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— То есть вы категорически против и игру не намерены переносить?

— Да. Все надо делать вовремя. В ноябре я сам говорил о необходимости переноса, но сейчас уже поздно. Мы готовимся, болельщики покупают билеты.

— Почему в ноябре вам жестко отказали?

— Просто сказали — нет, и все. Сказали, что будем играть на Кубок в декабре и 23—24 февраля, прислали бумагу.

— На ноябрьском совещании в премьер-лиге были представители «Краснодара»?

— Да, тренер команды, Мурад Мусаев.

— Как он реагировал на ваше предложение о переносе матча?

— Никак. Ничего не сказал. Я говорил о том, что играть в феврале мы будем, скорее всего, 24 февраля, потому что 21-го у «Краснодара» выступление в Лиге Европы. На что Мусаев сказал, что «нам еще надо выйти из группы».

— То есть в тот момент никто из тренеров не возражал, чтобы играть 24 февраля?

— Да. Я говорил, остальные молчали. Сейчас хотел бы понять, для чего делается этот перенос с 24 февраля, даты неоднократно подтвержденной, на другое число.

Какие выводы?

Их, на мой взгляд, два.

Во-первых, уже сейчас, когда на дворе зима, а не лето, и все мы, благодаря легендарному высказыванию спортивного директора лиги Виктора Пышкина, помним, что в феврале бывает холодно, отменить решение о двухраундовых дуэлях на стадии четвертьфиналах. Решение оказалось неэффективным просто в силу того, что играть некогда.

И, во-вторых, провести матч «Ростов» — «Краснодар», как и запланировали — 24 февраля, в выходной, когда соберется полный стадион. Если, конечно, в РФС не хотят начинать год со скандала.

Сергей Егоров

Позиция «Краснодара»: «Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?»

Свою позицию по поводу возможного переноса «СЭ» высказали генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и главный тренер команды Мурад Мусаев.

— Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «СЭ») прекрасно знает ситуацию, — говорит Хашиг. — На 24 февраля матч был назначен потому, что проведение первого полуфинал планировалось на 27-е. Но раз все остальные четвертьфиналы и, соответственно, и полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал? Карпин хочет, чтобы мы вышли на поле невосстановленными через два дня на третий, да еще и после выезда — у нас 21 февраля встреча с «Байером» в рамках Лиги Европы.

А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены — а именно из-за них был поставлен матч на 24-е число. Шансы на то, что 27 февраля будет теплее, чем 24-го, выше. Зачем играть, когда одна команда недовосстановлена?

— На том самом совещании «Ростов» переживал, что двухматчевые противостояния в Кубке России никому не нужны, и что в конце осенней части чемпионата за шесть дней ростовчанам предстоит провести три игры — 2, 5 и 8 декабря, — сказал Мусаев. — Карпин просил «Крылья Советов» перенести встречу с 8 декабря на более позднюю дату, но самарцы ему отказали. Тренер дончан спросил меня, когда проводим ответный матч — 23 или 24 февраля? Я ответил: если выйдем из группы в Лиге Европы, то 24 февраля, так как вторую игру в Лиге Европы проведем 21 февраля, а первый полуфинальный матч Кубка России был назначен на 27 февраля. О переносе полуфиналов тогда никто ничего не говорил. А сейчас полуфиналы сдвинули на более поздний срок, и вполне логично, что мы хотим сыграть позже 24-го, так как вернемся из Германии, где будем встречаться с «Байером» в Лиге Европы, только после обеда 22 февраля.

И не нужно громких слов о том, что кто-то «думает за «Краснодар». Считаю, у нас есть все основания для того, чтобы провести игру на несколько дней позже. Однако если комиссия решит иначе, сделаем все возможное для победы. (Илья Андреев, Сергей Егоров).

Позиция «Ростова»: «Краснодару» не надо путать свою честь с честью страны

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Ознакомившись со словами Хашига, главный тренер «Ростова» сделал еще одно заявление через «СЭ».

— Могу ответить, что еще в ноябре я подумал за «Краснодар» — что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали, — сказал Карпин. — На том совещании в премьер-лиге присутствовал главный тренер «Краснодара», который промолчал. Если генеральный директор не в курсе этой ситуации, пусть спросит у своего тренера. «Ростов» не хотел проводить встречу 24 февраля, и теперь разговор о том, что в этом день «Краснодар» будет играть невосстановленным — это не наша, а их проблема.

— Понимаете, почему сейчас идет такое давление и усилия по переносу игры с 24 на 27 февраля?

— Потому что теперь вдруг соперники проснулись, а заранее, видимо, не думают.

— Как реагируете на такую логику — «Краснодар» защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?

— Пусть мне кто-нибудь объяснит — в чем матч 24 февраля мешает «Краснодару» защитить честь страны тремя днями ранее, 21-го? Если бы краснодарцы выступали в еврокубках после нашего матча, логику я бы мог понять — в этом случае игра 24 февраля могла помешать защитить честь страны 27 февраля. А сейчас не вижу, как матч 24 февраля может помешать встрече 21 февраля. В нынешней ситуации «Краснодар» 24 февраля в матче с нами будет защищать свою честь, а не честь страны. Не надо громких фраз. Не надо путать честь свою и честь страны.

***

Не остался в стороне от дискуссии и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

— Еще в ноябре на совещании в РПЛ наш главный тренер Валерий Карпин предложил перенести игры Кубка России на весну, — сказал «СЭ» Арутюнянц. — Эта инициатива не была поддержана, и нам пришлось корректировать даты сборов, а также играть 5 и 8 декабря два матча подряд. Хотя ничего не мешало перенести встречу чемпионата с 8 декабря на 9-е. С этой просьбой мы обращались в лигу, но получили отказ. 14 января РФС и РПЛ утвердили дату игры — 24 февраля, после чего мы открыли продажу билетов и начали организационную подготовку к предстоящему матчу.

— Когда узнали о переносе матча?

— 14 января состоялась совместная комиссия РФС и РПЛ, на котором была подтверждена указанная ранее дата — 24 февраля, после чего открыли продажу билетов. Но уже 18-го января пришло новое письмо о назначении еще одного заседания совместной комиссии по переносу матча.

— Как возможное решение о переносе повлияет на работу клуба?

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— Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя — «Ростов» на втором месте, уступая лишь «Зениту». Матч против «Краснодара» должен был собрать аншлаг — по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов. Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день. Клуб заключил договоры с контрагентами на обеспечение точками питания и розничной торговли на территории стадиона, а также заранее решил другие организационные моменты. Почему мы должны теперь все менять, а интересы наших болельщиков никто не учитывает? Ведь футбол — игра для болельщиков. Если РПЛ и РФС не хотят, чтобы у клубов была отличная посещаемость, то, конечно, можно переносить матчи на будние дни. Кроме того, все говорят о повышении интересе к Кубку России — а перенос этому не поможет.

— Есть реакция болельщиков на возможный перенос?

— Мы связывались с болельщиками. Команду любят в городе и области, известие о переносе вызвало шквал негодования. Ни мы, ни болельщики не понимаем, что творится с календарем в целом.

— Почему такая реакция, почему вам принципиально играть именно в выходной день?

— Матч вызывает повышенный интерес. На выезд в Краснодар приехало 5 тысяч наших людей. Нет сомнений, что у нас будет хорошая посещаемость в выходной день. Если комиссия примет решение о переносе игры на будний день — мы, конечно, сыграем. Но почему никто не учитывает интересы наших болельщиков, почему нельзя провести матч в выходной день? (Сергей Егоров).

В РФС готовы комментировать ситуацию. Но в рабочий день

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил «СЭ», что будет готов дать комментарий по поводу возможного переноса ответного матча ¼ финала Олимп — Кубка России «Ростов» — «Краснодар» в понедельник, 21 января.

Игорь Новиков

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