Скандал-на-Дону
Возможный перенос ответного матча ¼ финала
Возможный перенос ответного матча ¼ финала
Вот хронология событий:
14 января в Доме футбола прошло заседание совместной комиссии РФС и лиг, на котором определены даты ответных четвертьфиналов, полуфиналов и финала Кубка страны.
Решающие встречи ¼ финала назначены на:
— 24 февраля — «Ростов» — «Краснодар»;.
— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Урал» — «Спартак»;.
— 7 марта — «Арсенал» — «Оренбург».
Полуфиналы состоятся
17 января в клубы пришел официальный документ за подписью Сергея Куликова, руководителя департамента профессионального футбола РФС, где дни проведения ответных четвертьфиналов немного меняются:
— 24 февраля играют «Ростов» — «Краснодар»;
— 6 марта — «Рубин» — «Локо» и «Арсенал» — «Оренбург»;
— 7 марта — «Урал» — «Спартак».
В этот же день на сайте РПЛ появились те же даты.
На следующий день, 18 января, тот же Куликов отправил в «Ростов» и «Краснодар» новое письмо, в котором содержится информация о новом заседании по вопросу определения даты игры этих команд. В письме указана причина таких действий — обращения обоих клубов. По моей информации, инициатива о переносе встречи исходила от «Краснодара» — «быки» 21 февраля проведут ответный матч с «Байером» в Лиге Европы.
Все вроде бы логично, но почему сначала назначили на 24 февраля, а спустя сутки попросили перенести — что это за планирование календаря? По неподтвержденной официально информации, речь идет о переносе на
Судя по тому, что рассказывают в «Ростове», сдвинуть встречу уже невозможно — дончане начали продавать билеты (реализовано около 4,5 тысяч), заключили договоры с контрагентами по питанию и розничной торговле. Логика ростовчан понятна — 24 февраля выходной день, воскресенье, и интерес к игре высокий, тогда как
Мнение о ситуации «СЭ» высказал сам главный тренер «Ростова».
— Как отреагировали на историю с возможным переносом матча? — вопрос Карпину.
— Негативно. Это мягко говоря. Тема имеет свою предысторию. В ноябре тренеров команд собирали в
В декабре нам еще раз подтвердили, что ответный четвертьфинал и первый полуфинал состоятся в феврале, мы под эти даты скорректировали все сборы, тренировочный процесс и спарринги: вышли на неделю раньше из отпуска, последнюю контрольную игру на запланировали на 17 февраля, чтобы был недельный цикл. А теперь
При этом буквально день назад пришло письмо из РФС с подтверждением даты — 24 февраля. Клуб, насколько знаю, начал продажу билетов, болельщики хотят прийти на стадион в выходной день.
Нам постоянно говорят о слабом интересе к Кубку, но
— Вам ясно, кто хочет все поменять?
— Как понимаю, что «Краснодар». Но клуб знал на 99,9 процента, что матч в Лиге Европы будет 21 февраля. Мы запланировали прилет в Ростов на 20 февраля. Если игру переносят, что будем делать? Это чисто футбольные вопросы, профессиональные. А вот главный — интересы болельщика, престиж турнира. Зачем делать такие переносы, когда дата известна? Со спортивной точки зрения это беспредел. Еще раз повторю — о том, что такое матчи в феврале, я говорил еще в ноябре. И на собрании в
— То есть вы категорически против и игру не намерены переносить?
— Да. Все надо делать вовремя. В ноябре я сам говорил о необходимости переноса, но сейчас уже поздно. Мы готовимся, болельщики покупают билеты.
— Почему в ноябре вам жестко отказали?
— Просто сказали — нет, и все. Сказали, что будем играть на Кубок в декабре и
— На ноябрьском совещании в
— Да, тренер команды, Мурад Мусаев.
— Как он реагировал на ваше предложение о переносе матча?
— Никак. Ничего не сказал. Я говорил о том, что играть в феврале мы будем, скорее всего, 24 февраля, потому что 21-го у «Краснодара» выступление в Лиге Европы. На что Мусаев сказал, что «нам еще надо выйти из группы».
— То есть в тот момент никто из тренеров не возражал, чтобы играть 24 февраля?
— Да. Я говорил, остальные молчали. Сейчас хотел бы понять, для чего делается этот перенос с 24 февраля, даты неоднократно подтвержденной, на другое число.
Их, на мой взгляд, два.
И,
Сергей Егоров
Свою позицию по поводу возможного переноса «СЭ» высказали генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг и главный тренер команды Мурад Мусаев.
— Валерий Георгиевич (Карпин. — Прим. «СЭ») прекрасно знает ситуацию, — говорит Хашиг. — На 24 февраля матч был назначен потому, что проведение первого полуфинал планировалось на 27-е. Но раз все остальные четвертьфиналы и, соответственно, и полуфиналы, перенесли на более поздний срок, в чем смысл игры через два на третий, когда еще чемпионат не стартовал? Карпин хочет, чтобы мы вышли на поле невосстановленными через два дня на третий, да еще и после выезда — у нас 21 февраля встреча с «Байером» в рамках Лиги Европы.
А вот в остальном логики нет никакой. Мы защищаем честь страны в Европе, чемпионат еще не начат, полуфиналы перенесены — а именно
— На том самом совещании «Ростов» переживал, что двухматчевые противостояния в Кубке России никому не нужны, и что в конце осенней части чемпионата за шесть дней ростовчанам предстоит провести три игры — 2, 5 и 8 декабря, — сказал Мусаев. — Карпин просил «Крылья Советов» перенести встречу с 8 декабря на более позднюю дату, но самарцы ему отказали. Тренер дончан спросил меня, когда проводим ответный матч — 23 или 24 февраля? Я ответил: если выйдем из группы в Лиге Европы, то 24 февраля, так как вторую игру в Лиге Европы проведем 21 февраля, а первый полуфинальный матч Кубка России был назначен на 27 февраля. О переносе полуфиналов тогда никто ничего не говорил. А сейчас полуфиналы сдвинули на более поздний срок, и вполне логично, что мы хотим сыграть позже 24-го, так как вернемся из Германии, где будем встречаться с «Байером» в Лиге Европы, только после обеда 22 февраля.
И не нужно громких слов о том, что
Ознакомившись со словами Хашига, главный тренер «Ростова» сделал еще одно заявление через «СЭ».
— Могу ответить, что еще в ноябре я подумал за «Краснодар» — что 21 февраля команда будет играть невосстановленной и надо перенести встречу с февраля на более поздний срок. Мне отказали, — сказал Карпин. — На том совещании в
— Понимаете, почему сейчас идет такое давление и усилия по переносу игры с 24 на 27 февраля?
— Потому что теперь вдруг соперники проснулись, а заранее, видимо, не думают.
— Как реагируете на такую логику — «Краснодар» защищает честь страны на евроарене, поэтому игру надо перенести?
— Пусть мне
***
Не остался в стороне от дискуссии и президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
— Еще в ноябре на совещании в РПЛ наш главный тренер Валерий Карпин предложил перенести игры Кубка России на весну, — сказал «СЭ» Арутюнянц. — Эта инициатива не была поддержана, и нам пришлось корректировать даты сборов, а также играть 5 и 8 декабря два матча подряд. Хотя ничего не мешало перенести встречу чемпионата с 8 декабря на 9-е. С этой просьбой мы обращались в лигу, но получили отказ. 14 января РФС и РПЛ утвердили дату игры — 24 февраля, после чего мы открыли продажу билетов и начали организационную подготовку к предстоящему матчу.
— Когда узнали о переносе матча?
— 14 января состоялась совместная комиссия РФС и РПЛ, на котором была подтверждена указанная ранее дата — 24 февраля, после чего открыли продажу билетов. Но уже 18-го января пришло новое письмо о назначении еще одного заседания совместной комиссии по переносу матча.
— Как возможное решение о переносе повлияет на работу клуба?
— Мы ставим интересы болельщиков выше всего, в случае с переносом их интересы подорваны. Статистика посещаемости стадионов РПЛ говорит сама за себя — «Ростов» на втором месте, уступая лишь «Зениту». Матч против «Краснодара» должен был собрать аншлаг — по нашим оценкам, после ближайших выходных будет продано более 10 тысяч билетов. Как нам объяснить перенос матча тем, кто уже приобрел билеты? Люди изучили календарь, увидели что встреча состоится в воскресенье, скорректировали свои планы на выходные. Вряд ли теперь все желающие смогут попасть на матч в будний день. Клуб заключил договоры с контрагентами на обеспечение точками питания и розничной торговли на территории стадиона, а также заранее решил другие организационные моменты. Почему мы должны теперь все менять, а интересы наших болельщиков никто не учитывает? Ведь футбол — игра для болельщиков. Если РПЛ и РФС не хотят, чтобы у клубов была отличная посещаемость, то, конечно, можно переносить матчи на будние дни. Кроме того, все говорят о повышении интересе к Кубку России — а перенос этому не поможет.
— Есть реакция болельщиков на возможный перенос?
— Мы связывались с болельщиками. Команду любят в городе и области, известие о переносе вызвало шквал негодования. Ни мы, ни болельщики не понимаем, что творится с календарем в целом.
— Почему такая реакция, почему вам принципиально играть именно в выходной день?
— Матч вызывает повышенный интерес. На выезд в Краснодар приехало 5 тысяч наших людей. Нет сомнений, что у нас будет хорошая посещаемость в выходной день. Если комиссия примет решение о переносе игры на будний день — мы, конечно, сыграем. Но почему никто не учитывает интересы наших болельщиков, почему нельзя провести матч в выходной день? (Сергей Егоров).
Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов сообщил «СЭ», что будет готов дать комментарий по поводу возможного переноса ответного матча ¼ финала Олимп — Кубка России «Ростов» — «Краснодар» в понедельник, 21 января.
Игорь Новиков