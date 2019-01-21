РФС не стал переносить матч Кубка России «Ростов» — «Краснодар»
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской
Такое решение было принято в понедельник на заседании совместной комиссии.
«Сегодня совместная комиссия РФС и профессиональных футбольных лиг обсуждала только вопрос, связанный с датой проведения ответной игры между “Ростовом” и “Краснодаром”. Позиции клубов здесь не совпадали, поэтому необходимо было принять решение, исходя из всех существующих обстоятельств. В итоге члены комиссии, подробно изучив доводы обеих сторон, постановили провести матч в
«Именно эта дата была первоначально указана и фактически одобрена всеми клубами при формировании календаря на сезон. Ну и, наконец, процесс по организации игры уже запущен, это тоже немаловажный момент», — отметил он.
Изначально ответную встречу команд назначили на 24 февраля в