РФС не стал переносить матч Кубка России «Ростов» — «Краснодар»

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято в понедельник на заседании совместной комиссии.

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«Сегодня совместная комиссия РФС и профессиональных футбольных лиг обсуждала только вопрос, связанный с датой проведения ответной игры между “Ростовом” и “Краснодаром”. Позиции клубов здесь не совпадали, поэтому необходимо было принять решение, исходя из всех существующих обстоятельств. В итоге члены комиссии, подробно изучив доводы обеих сторон, постановили провести матч в Ростове-на-Дону 24 февраля», — сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Именно эта дата была первоначально указана и фактически одобрена всеми клубами при формировании календаря на сезон. Ну и, наконец, процесс по организации игры уже запущен, это тоже немаловажный момент», — отметил он.