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16:04 (мск), источник: Р-Спорт

РФС не стал переносить матч Кубка России «Ростов» — «Краснодар»

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Совместная комиссия Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) не стала менять дату проведения ответного четвертьфинального матча Кубка России между «Ростовом» и «Краснодаром»; встреча пройдет, как и планировалось, 24 февраля в Ростове-на-Дону, сообщается на официальном сайте РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято в понедельник на заседании совместной комиссии.

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«Сегодня совместная комиссия РФС и профессиональных футбольных лиг обсуждала только вопрос, связанный с датой проведения ответной игры между “Ростовом” и “Краснодаром”. Позиции клубов здесь не совпадали, поэтому необходимо было принять решение, исходя из всех существующих обстоятельств. В итоге члены комиссии, подробно изучив доводы обеих сторон, постановили провести матч в Ростове-на-Дону 24 февраля», — сказал руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Именно эта дата была первоначально указана и фактически одобрена всеми клубами при формировании календаря на сезон. Ну и, наконец, процесс по организации игры уже запущен, это тоже немаловажный момент», — отметил он.

Изначально ответную встречу команд назначили на 24 февраля в Ростове-на-Дону. Однако по просьбе «Краснодара», желающего перенести матч из-за игры 1/16 финала Лиги Европы с немецким «Байером» (21 февраля), была создана совместная комиссия РФС и РПЛ для рассмотрения возможности переноса матча. В свою очередь «Ростов» и его болельщики выступили против изменения даты проведения ответной игры с «Краснодаром».

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