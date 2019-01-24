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21:50 (мск), источник: Р-Спорт

«Спартак» оштрафован на 120 тыс руб по итогам матча Кубка России с «Уралом»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал московский клуб «Спартак» на 120 тысяч рублей по итогам первого четвертьфинального матча Кубка России с екатеринбургским «Уралом», сообщается на официальном сайте РФС.

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«Спартак» оштрафован за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.

По итогам первой встречи ¼ финала Кубка России «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) главный тренер команды из Татарстана Курбан Бердыев и тренер вратарей Виталий Кафанов оштрафованы на три тысячи рублей каждый за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Обе встречи состоялись 5 декабря в Москве.

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