«Спартак» оштрафован на 120 тыс руб по итогам матча Кубка России с «Уралом»

«Спартак» оштрафован за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.

По итогам первой встречи ¼ финала Кубка России «Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) главный тренер команды из Татарстана Курбан Бердыев и тренер вратарей Виталий Кафанов оштрафованы на три тысячи рублей каждый за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.