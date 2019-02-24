«Ростов» сыграет с «Краснодаром» в ответном матче ¼ финала Олимп — Кубка России

Источник: РИА "Новости"

В первой игре ¼ финала в Краснодаре команды сыграли вничью со счетом 2:2, встреча прошла 5 декабря. В составе «Краснодара» мячи забили нападающий Иван Игнатьев и покинувший клуб в зимнее трансферное окно защитник Кристиан Куэева. В составе «Ростова» забитыми мячами отметился перешедший позже в «Краснодар» Дмитрий Скопинцев, а также Александр Гацкан.

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«Ростов» в 1/16 финала без особого труда выбила клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиги «Сызрань-2003» со счетом 4:0. На следующей стадии желто-синие прошли «Зенит», обыграв его дома со счетом 3:1. Футболисты «Краснодара» сначала справились с финалистом прошлого розыгрыша — курским «Авангардом» (2:0), а в 1/8 финала по итогам дополнительного времени одолели самарские «Крылья Советов» (2:1).

На зимний перерыв «Ростов» ушел на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав в 17 встречах 24 очка и отставая от третьего места, которое занимает ЦСКА, на шесть очков. Во время зимней паузы подопечные Валерия Карпина приняли участие в товарищеском турнире в Катаре, где проиграли во всех матчах, кроме того, в рамках учебно-тренировочных сборов провели шесть контрольных встреч, где одержали две победы.

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Статистика говорит за «Краснодар»

«Краснодар» на зимний перерыв ушел, занимая вторую строчку в турнирной таблице РПЛ с 33 очками и уступая лидирующему «Зениту» один балл. Для футболистов «Краснодара» зимний перерыв закончился раньше, чем у их предстоящего соперника. На стадии 1/16 финала Лиги Европы краснодарский клуб провел два матча против немецкого «Байера», в которых дважды сыграл вничью (0:0 дома и 1:1 в гостях) и за счет выездного гола пробились в 1/8 финала турнира.

«Краснодар» и «Ростов» провели 19 официальных очных встреч — 17 в чемпионате России и две в Кубке России. Краснодарцы отпраздновали успех девять раз, один раз выиграли ростовчане, еще девять матчей завершились вничью.

«Краснодар» никогда в своей истории не проигрывал «Ростову» на выезде, однако все предыдущие встречи проходили на стадионе «Олимп-2», а в ближайшее воскресенье краснодарской команде предстоит дебютировать на построенной к чемпионату мира «Ростов-Арене».

Без учета нынешнего розыгрыша Кубка России «Ростов» в своей истории восемь раз добирался до стадии ¼ финала и лишь трижды не смог ее преодолеть, споткнувшись на «Зените», «Торпедо-Металлурге» и брянском «Динамо».

При этом в двух случаях ростовчане сошли с дистанции, когда для определения победителя проводились два матча, как и сейчас.