«Ростов» — «Краснодар»: стали известны составы команд
«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала
«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала
Первый матч между соперниками состоялся 5 декабря в Краснодаре и завершился вничью — 2:2.
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Еременко, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.