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18:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Краснодар»: стали известны составы команд

«Ростов» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч четвертьфинала Олимп-Кубка России. Напомним, игра начнется в 19.00 по московскому времени.

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Первый матч между соперниками состоялся 5 декабря в Краснодаре и завершился вничью — 2:2.

Кубок России 2018/20191/4 финала, 24.02.2019, 19:00

Ростов-:Краснодар-

«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Логашов, Чернов, Сигурдссон, Гацкан, Ионов, Еременко, Зуев, Хаджикадунич, Шомуродов.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Игнатьев.

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