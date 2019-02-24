Мартынович стал первым белорусом-нелегионером в России

С первых минут встречу начали Матвей Сафонов, Сергей Петров, Юрий Газинский и Иван Игнатьев. По регламенту в Кубке страны на поле может находиться не больше шести легионеров.

Причиной стало изменение в законодательстве: с 22 февраля белорусы не считаются легионерами в российских спортивных состязаниях не считаются. Пятым игроком, не попадающим под лимит, стал белорусский защитник Александр Мартынович. Таким образом, он первый, кто воспользовался новыми правилами.