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21:02 (мск), источник: ТАСС

«Ростов» вышел в полуфинал Олимп — Кубка России по футболу

ТАСС, 24 февраля. «Ростов» обыграл «Краснодар» со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Ростов-Арена», на матче присутствовало 35097 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Гол забил Ивелин Попов (89-я минута). Болгарин отметился забитым мячом через семь минут после выхода на замену в своей первой официальной игре за «Ростов». Также первый официальный матч в составе «Ростова» провел финский полузащитник Роман Еременко. Российский полузащитник «Ростова» Александр Зуев из-за повреждения покинул поле на 43-й минуте матча.

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«Краснодар» провел десятую выездную встречу против «Ростова». Ни в одной из них клуб не проиграл (четыре победы, шесть ничьих). В рамках Кубка России клубы ранее встречались в 2014 году. «Ростов» и «Краснодар» разыграли трофей на «Анжи-Арене» в Каспийске, матч завершился со сетом 0:0, ростовчане победили в серии пенальти со счетом 6:5.

«Ростов» вышел в полуфинал Олимп — Кубка России в шестой раз. Соперником клуба по полуфиналу будет победитель встречи между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».

«Локомотив» и «Рубин» сыграют ответную встречу 6 марта в Казани, первый матч прошел в Москве и закончился победой железнодорожников со счетом 1:0.

Ростов
1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, 1/4 финала24.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35097 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинМурад Мусаев
Голы
Ивелин Попов(Элдор Шомуродов)87′
Составы команд
30Сергей Песьяков
90+3′
39Матвей Сафонов
5Деннис Хаджикадунич
98Сергей Петров
6Рагнар Сигурдссон
6Кристиан Рамирес
59′
25Арсений Логашов
4Александр Мартынович
28Евгений Чернов
5Урош Спаич
48′
7Роман Еременко
8Юрий Газинский
39′
84Александр Гацкан
7Вандерсон Масиэл
14Элдор Шомуродов
62′
16Виктор Классон
4Сергей Паршивлюк
46′
33Маурисио Перейра
76′
24Иван Новосельцев
89Дмитрий Стоцкий
10Александр Зуев
29′43′
77Шарль Каборе
64′66′
15Данил Глебов
14Кристоффер Олссон
11Алексей Ионов
82′
85Иван Игнатьев
66′
21Ивелин Попов
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяАндрей Глот(Россия, Ярославль)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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