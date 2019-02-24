«Ростов» вышел в полуфинал Олимп — Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Гол забил Ивелин Попов (89-я минута). Болгарин отметился забитым мячом через семь минут после выхода на замену в своей первой официальной игре за «Ростов». Также первый официальный матч в составе «Ростова» провел финский полузащитник Роман Еременко. Российский полузащитник «Ростова» Александр Зуев из-за повреждения покинул поле на 43-й минуте матча.

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«Краснодар» провел десятую выездную встречу против «Ростова». Ни в одной из них клуб не проиграл (четыре победы, шесть ничьих). В рамках Кубка России клубы ранее встречались в 2014 году. «Ростов» и «Краснодар» разыграли трофей на «Анжи-Арене» в Каспийске, матч завершился со сетом 0:0, ростовчане победили в серии пенальти со счетом 6:5.

«Ростов» вышел в полуфинал Олимп — Кубка России в шестой раз. Соперником клуба по полуфиналу будет победитель встречи между московским «Локомотивом» и казанским «Рубином».