Ивелин Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка. «Спартак» может кусать локти

Источник: РИА "Новости"

Первый официальный матч между российскими клубами после перерыва не впечатлил обилием моментов. Команды нанесли всего два удара в створ ворот — оба на счету «Ростова».

Первый матч четвертьфинала «Краснодар» и «Ростов» сыграли еще до перерыва, 5 декабря. Тогда игра в Краснодаре закончилась со счетом 2:2. К 31-й минуте «быки» благодаря голам Игнатьева и Куэвы вели 2:0, но затем «Ростов» отыгрался — голы на свой счет записали Александр Гацкан и Дмитрий Скопинцев, недавно перешедший как раз в «Краснодар».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Xf5z_awHVKw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В ответной игре за 80 минут команды практически не создавали опасных моментов. Обескровленный «Ростов» только наигрывал новые связи, на «Краснодаре» явно сказался тяжелейший матч Лиги Европы в Леверкузене. Не спас даже вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов, хотя несколько раз он был близок к тому, чтобы отличиться.

А вот замена Валерия Карпина сработала. Под конец игры «Краснодар» побежал забивать нужный ему для прохода гол, но соперник поймал его на контратаке. Элдор Шомуродов протащил мяч через полполя, а затем вовремя выкатил мяч Ивелину Попову. Тот разобрался как надо.