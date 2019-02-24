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21:54 (мск), источник: Sport24

Ивелин Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка. «Спартак» может кусать локти

Российский футбол вернулся.

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Источник: РИА "Новости"

Первый официальный матч между российскими клубами после перерыва не впечатлил обилием моментов. Команды нанесли всего два удара в створ ворот — оба на счету «Ростова».

Первый матч четвертьфинала «Краснодар» и «Ростов» сыграли еще до перерыва, 5 декабря. Тогда игра в Краснодаре закончилась со счетом 2:2. К 31-й минуте «быки» благодаря голам Игнатьева и Куэвы вели 2:0, но затем «Ростов» отыгрался — голы на свой счет записали Александр Гацкан и Дмитрий Скопинцев, недавно перешедший как раз в «Краснодар».

Во время загрузки произошла ошибка.

В ответной игре за 80 минут команды практически не создавали опасных моментов. Обескровленный «Ростов» только наигрывал новые связи, на «Краснодаре» явно сказался тяжелейший матч Лиги Европы в Леверкузене. Не спас даже вышедший на замену Магомед-Шапи Сулейманов, хотя несколько раз он был близок к тому, чтобы отличиться.

А вот замена Валерия Карпина сработала. Под конец игры «Краснодар» побежал забивать нужный ему для прохода гол, но соперник поймал его на контратаке. Элдор Шомуродов протащил мяч через полполя, а затем вовремя выкатил мяч Ивелину Попову. Тот разобрался как надо.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ростов» выходит в полуфинал Кубка России и даже без Скопинцева (который в этом матче всю игру просидел на скамейке) будет претендовать на победу. Должны будут помочь пришедшие зимой экс-спартаковцы Еременко и Попов.

Ростов
1:0
Первый тайм: 0:0
Краснодар
Футбол, Кубок России, 1/4 финала24.02.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Ростов Арена, 35097 зрителей
Главные тренеры
Валерий КарпинМурад Мусаев
Голы
Ивелин Попов(Элдор Шомуродов)87′
Составы команд
30Сергей Песьяков
90+3′
39Матвей Сафонов
5Деннис Хаджикадунич
98Сергей Петров
6Рагнар Сигурдссон
6Кристиан Рамирес
59′
25Арсений Логашов
4Александр Мартынович
28Евгений Чернов
5Урош Спаич
48′
7Роман Еременко
8Юрий Газинский
39′
84Александр Гацкан
7Вандерсон Масиэл
14Элдор Шомуродов
62′
16Виктор Классон
4Сергей Паршивлюк
46′
33Маурисио Перейра
76′
24Иван Новосельцев
89Дмитрий Стоцкий
10Александр Зуев
29′43′
77Шарль Каборе
64′66′
15Данил Глебов
14Кристоффер Олссон
11Алексей Ионов
82′
85Иван Игнатьев
66′
21Ивелин Попов
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
Статистика
4Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяВладимир Москалев(Россия, Воронеж)
Боковой судьяАндрей Глот(Россия, Ярославль)
Боковой судьяВладислав Назаров(Россия, Невинномысск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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