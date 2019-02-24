Ивелин Попов забил роскошный гол и вывел «Ростов» в полуфинал Кубка. «Спартак» может кусать локти
Российский футбол вернулся.
Российский футбол вернулся.
Первый официальный матч между российскими клубами после перерыва не впечатлил обилием моментов. Команды нанесли всего два удара в створ ворот — оба на счету «Ростова».
Первый матч четвертьфинала «Краснодар» и «Ростов» сыграли еще до перерыва, 5 декабря. Тогда игра в Краснодаре закончилась со счетом 2:2. К 31-й минуте «быки» благодаря голам Игнатьева и Куэвы вели 2:0, но затем «Ростов» отыгрался — голы на свой счет записали Александр Гацкан и Дмитрий Скопинцев, недавно перешедший как раз в «Краснодар».
В ответной игре за 80 минут команды практически не создавали опасных моментов. Обескровленный «Ростов» только наигрывал новые связи, на «Краснодаре» явно сказался тяжелейший матч Лиги Европы в Леверкузене. Не спас даже вышедший на замену
А вот замена Валерия Карпина сработала. Под конец игры «Краснодар» побежал забивать нужный ему для прохода гол, но соперник поймал его на контратаке. Элдор Шомуродов протащил мяч через полполя, а затем вовремя выкатил мяч Ивелину Попову. Тот разобрался как надо.
«Ростов» выходит в полуфинал Кубка России и даже без Скопинцева (который в этом матче всю игру просидел на скамейке) будет претендовать на победу. Должны будут помочь пришедшие зимой
|Валерий Карпин
|Мурад Мусаев
|Ивелин Попов(Элдор Шомуродов)
|87′
|30
|Сергей Песьяков
90+3′
|39
|Матвей Сафонов
|5
|Деннис Хаджикадунич
|98
|Сергей Петров
|6
|Рагнар Сигурдссон
|6
|Кристиан Рамирес
59′
|25
|Арсений Логашов
|4
|Александр Мартынович
|28
|Евгений Чернов
|5
|Урош Спаич
48′
|7
|Роман Еременко
|8
|Юрий Газинский
39′
|84
|Александр Гацкан
|7
|Вандерсон Масиэл
|14
|Элдор Шомуродов
62′
|16
|Виктор Классон
|4
|Сергей Паршивлюк
46′
|33
|Маурисио Перейра
76′
|24
|Иван Новосельцев
|89
|Дмитрий Стоцкий
|10
|Александр Зуев
29′43′
|77
|Шарль Каборе
64′66′
|15
|Данил Глебов
|14
|Кристоффер Олссон
|11
|Алексей Ионов
82′
|85
|Иван Игнатьев
66′
|21
|Ивелин Попов
83′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|Главный судья
|Владимир Москалев(Россия, Воронеж)
|Боковой судья
|Андрей Глот(Россия, Ярославль)
|Боковой судья
|Владислав Назаров(Россия, Невинномысск)