Ответный четвертьфинал Кубка «Арсенал» — «Оренбург» состоится в Химках

Источник: РИА "Новости"

— Вчера был с инспекцией на тульском стадионе, — говорит Куликов. — По результатам инспекции принято решение о том, что газон не готов для проведения игры. Принято решение о том, что матч состоится в Химках, на «Арене Химки». У меня как у руководителя департамента профессионального футбола вызывает обеспокоенность и игра чемпионата страны «Енисей» — «Арсенал» 16 марта.

— То есть по качеству поля настолько большие вопросы?

— Да. Одну игру чемпионата «Арсенал» провел в Грозном (с ЦСКА в субботу, 2 марта. — Прим. «СЭ»), теперь в Химках матч Кубка. Сердце беспокоится за матч чемпионата в очередном туре. Состояние поля в Химках вопросов не вызывает. Что касается Тулы, то в ближайшие дни я вновь выеду туда, чтобы принять решение по матчу с «Енисеем».