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20:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ответный четвертьфинал Кубка «Арсенал» — «Оренбург» состоится в Химках

Ответный четвертьфинальный матч Олимп-Кубка России «Арсенал» — «Оренбург» состоится в Химках 6 марта. Об этом «СЭ» сообщил глава департамента по проведению соревнований РФС Сергей Куликов.

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Источник: РИА "Новости"

— Вчера был с инспекцией на тульском стадионе, — говорит Куликов. — По результатам инспекции принято решение о том, что газон не готов для проведения игры. Принято решение о том, что матч состоится в Химках, на «Арене Химки». У меня как у руководителя департамента профессионального футбола вызывает обеспокоенность и игра чемпионата страны «Енисей» — «Арсенал» 16 марта.

Кубок России 2018/20191/4 финала, 6.03.2019, 19:00

Арсенал Т-:Оренбург-

— То есть по качеству поля настолько большие вопросы?

— Да. Одну игру чемпионата «Арсенал» провел в Грозном (с ЦСКА в субботу, 2 марта. — Прим. «СЭ»), теперь в Химках матч Кубка. Сердце беспокоится за матч чемпионата в очередном туре. Состояние поля в Химках вопросов не вызывает. Что касается Тулы, то в ближайшие дни я вновь выеду туда, чтобы принять решение по матчу с «Енисеем».

Ответный матч четвертьфинала Кубка «Арсенал» — «Оренбург» назначен на среду, 6 марта. В первой игре в ноябре 2018-го туляки победили в гостях со счетом 4:2.

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