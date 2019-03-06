«Рубин» и «Локомотив» определят полуфиналиста Олимп — Кубка России по футболу

Источник: РИА "Новости"

С текущего сезона в четвертьфинале и полуфинале турнира победитель определяется по результатам двух матчей — дома и на выезде. Первая встреча между «Локомотивом» и «Рубином», состоявшийся в декабре 2018 года в Москве, завершилась минимальной победой железнодорожников со счетом 1:0. Единственный мяч в ворота казанцев забил хорватский защитник Ведран Чорлука.

«Рубин» в 1/16 финала по итогам дополнительного времени обыграл клуб Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Химки» (1:0), а затем минимально взял верх над московским «Динамо» (1:0). С таким же результатом завершился и первый официальный матч казанцев в 2019 году, где в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ) они на домашнем стадионе обыграли грозненский «Ахмат».

«Локомотив», как и «Рубин», в первом раунде турнира смог только в дополнительное время взять верх над аутсайдером ФНЛ, калининградской «Балтикой» (3:2). В матче 1/8 финала железнодорожники обыграли «Енисей» (4:1), забив по два гола в каждом тайме. При этом московский клуб не смог победить в первом официальном матче 2019 года, сыграв в 18-м туре чемпионата России вничью с самарскими «Крыльями Советов» (2:2).

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Команды в четвертый раз встречаются друг с другом в Кубке России и в третий раз — на стадии четвертьфинала. Ранее дважды в следующий раунд турнира пробивались железнодорожники, один раз это удалось сделать казанцам. В розыгрыше сезона-2011/12 победу со счетом 4:0 одержал «Рубин», который стал потом обладателем трофея. В сезоне-2014/15 выиграл «Локомотив» (0:0, 4:2 — по пенальти), после чего также завоевал титул.

Для выхода в следующую стадию «Рубину» необходимо побеждать с разницей в два и более мячей. При счете 1:0 в пользу казанцев будет назначено дополнительное время. Матч начнется в 19:00 мск. Обслужит его бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону.

«Арсенал» в Химках примет «Оренбург»

В параллельном матче в подмосковных Химках сыграют тульский «Арсенал» и «Оренбург». Первая встреча в Оренбурге завершилась победой тульского клуба со счетом 4:2. Выбор стадиона связан с тем, что газон арены тульского клуба оказался не готов к проведению игры. По этой же причине «Арсеналу» пришлось проводить свой первый домашний матч после возобновления сезона в Грозном, где тульский клуб обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

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«Арсенал» в текущем розыгрыше Кубка России выбил двух оппонентов. На стадии 1/16 финала тульский клуб одолел в гостях команду Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Сахалин» (2:1), а на следующем этапе переиграл грозненский «Ахмат» (2:0).

«Оренбург» в первом официальном матче РПЛ в 2019 году неожиданно уступил в родных стенах испытывающему финансовые проблемы махачкалинскому «Анжи» (0:1). Оренбургский клуб, в отличие от играющих в среду команд, встречался только с коллективами из низших дивизионов. Сначала он прошел «Динамо» из Барнаула (2:0), а затем одолел «Тюмень» (1:0).