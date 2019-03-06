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18:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы казанского «Рубина» и московского «Локомотива» на ответный матч четвертьфинала Кубка России. Встреча команд состоится сегодня, 6 марта, на стадионе «Казань Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин»: И. Коновалов, Гранат, Байрамян, Сорокин, Абдуллин, Степанов, Уремович, Башкиров, Акбашев, Пантелеев, Сагитов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Идову, Чорлука, Хёведес, Игнатьев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Фарфан.

Кубок России 2018/20191/4 финала, 6.03.2019, 19:00

Рубин-:Локомотив-

Напомним, первый матч с Москве завершился со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников». Единственный гол забил Ведран Чорлука.

Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). По количеству выигранных трофеев «железнодорожники» делят первое-второе место с ЦСКА. «Рубин» выигрывал Кубок России один раз — в 2012 году.

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