«Рубин» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы команд

Напомним, первый матч с Москве завершился со счётом 1:0 в пользу «железнодорожников». Единственный гол забил Ведран Чорлука.

Ранее «Локомотив» семь раз становился обладателем Кубка России (1996, 1997, 2000, 2001, 2007, 2015, 2017). По количеству выигранных трофеев «железнодорожники» делят первое-второе место с ЦСКА. «Рубин» выигрывал Кубок России один раз — в 2012 году.