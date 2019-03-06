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19:37 (мск), источник: Чемпионат.com

Ломовицкий и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Полузащитники «Спартака» Александр Ломовицкий и Михаил Игнатов не смогут принять участие в ответном матче четвертьфинала Кубка России с «Уралом», сообщает пресс-служба московской команды. Встреча команд состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» 7 марта.

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Источник: РИА "Новости"

Ломовицкий получил ушиб стопы в матче с «Краснодаром», а у Игнатова — спазм мышцы бедра. Напомним, 5 марта Ломовицкий занимался отдельно от общей группы «Спартака» с физиотерапевтом. Тренерский штаб московского «Спартака» принял решение оставить футболистов на базе команды в Тарасовке. Полузащитники будут занимать по индивидуальной программе.

Кубок России 2018/20191/4 финала, 7.03.2019, 17:00

Урал-:Спартак-

В первой встрече московского «Спартака» и «Урала», которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, была зафиксирована ничья — 1:1.

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