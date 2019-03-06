Ломовицкий и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»
Полузащитники «Спартака» Александр Ломовицкий и Михаил Игнатов не смогут принять участие в ответном матче четвертьфинала Кубка России с «Уралом», сообщает
Полузащитники «Спартака» Александр Ломовицкий и Михаил Игнатов не смогут принять участие в ответном матче четвертьфинала Кубка России с «Уралом», сообщает
Ломовицкий получил ушиб стопы в матче с «Краснодаром», а у Игнатова — спазм мышцы бедра. Напомним, 5 марта Ломовицкий занимался отдельно от общей группы «Спартака» с физиотерапевтом. Тренерский штаб московского «Спартака» принял решение оставить футболистов на базе команды в Тарасовке. Полузащитники будут занимать по индивидуальной программе.
В первой встрече московского «Спартака» и «Урала», которая состоялась в Москве в декабре прошлого года, была зафиксирована ничья — 1:1.