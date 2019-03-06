Ломовицкий и Игнатов не помогут «Спартаку» в матче с «Уралом»

Ломовицкий получил ушиб стопы в матче с «Краснодаром», а у Игнатова — спазм мышцы бедра. Напомним, 5 марта Ломовицкий занимался отдельно от общей группы «Спартака» с физиотерапевтом. Тренерский штаб московского «Спартака» принял решение оставить футболистов на базе команды в Тарасовке. Полузащитники будут занимать по индивидуальной программе.