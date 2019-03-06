Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Олимп — Кубка России по футболу

Источник: ИТАР-ТАСС

Гол у «Арсенала» забил Гиа Григалава (54-я минута), в составе «Оренбурга» отличился Денис Попович (86). В первом матче, прошедшем 28 ноября 2018 года в Оренбурге, «Арсенал» победил со счетом 4:2. «Арсенал» вышел в полуфинал турнира впервые в истории.

Матч прошел на «Арене-Химки». Игра была перенесена из Тулы по причине неготовности газона. В текущем сезоне «Арсенал» проводит второй матч на нейтральном поле. Ранее тульский клуб сыграл в чемпионате России с ЦСКА на «Ахмат-Арене» в Грозном, матч также завершился победой (2:0).

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«Арсенал» ранее трижды играл в четвертьфинале Олимп — Кубка России. В последний раз, в сезоне-2014/15, клуб выбыл из турнира, проиграв «Оренбургу» в одноматчевом противостоянии — 0:1 (дополнительное время). Прошедшая встреча стала десятой между клубами, «Арсенал» выиграл в третий раз, на счету «Оренбурга» четыре победы, также было зафиксировано три ничьи.