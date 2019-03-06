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21:07 (мск), источник: ТАСС

Тульский «Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Олимп — Кубка России по футболу

ХИМКИ /Московская область/, 6 марта. /ТАСС/. Тульский «Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом» со счетом 1:1 в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Химках.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Гол у «Арсенала» забил Гиа Григалава (54-я минута), в составе «Оренбурга» отличился Денис Попович (86). В первом матче, прошедшем 28 ноября 2018 года в Оренбурге, «Арсенал» победил со счетом 4:2. «Арсенал» вышел в полуфинал турнира впервые в истории.

Матч прошел на «Арене-Химки». Игра была перенесена из Тулы по причине неготовности газона. В текущем сезоне «Арсенал» проводит второй матч на нейтральном поле. Ранее тульский клуб сыграл в чемпионате России с ЦСКА на «Ахмат-Арене» в Грозном, матч также завершился победой (2:0).

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«Арсенал» ранее трижды играл в четвертьфинале Олимп — Кубка России. В последний раз, в сезоне-2014/15, клуб выбыл из турнира, проиграв «Оренбургу» в одноматчевом противостоянии — 0:1 (дополнительное время). Прошедшая встреча стала десятой между клубами, «Арсенал» выиграл в третий раз, на счету «Оренбурга» четыре победы, также было зафиксировано три ничьи.

Соперником клуба по полуфиналу будет победитель встречи между московским «Спартаком» и екатеринбургским «Уралом». Клубы проведут ответную игру в четверг, начало — 17:00 мск. Матч пройдет в Екатеринбурге, первая встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:1.

Кубок России 2018/20191/4 финала, 7.03.2019, 17:00

Урал-:Спартак-
Арсенал Т
1:1
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Кубок России, 1/4 финала6.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Арена Химки, 740 зрителей
Главные тренеры
Игорь ЧеревченкоВладимир Федотов
Голы
Гиа Григалава54′
Денис Попович86′
Составы команд
36Михаил Левашов
91Евгений Фролов
5Абдул Кадири
6Силвие Бегич
51′
6Максим Беляев
12Андрей Малых
8Гиа Григалава
13Сергей Терехов
9Кирилл Комбаров
39′
58Адессойе Ойеволе
21Виктор Альварес
60Савелий Козлов
19Резиуан Мирзов
8Даниэл Мишкич
70Георгий Костадинов
7Джордже Деспотович
23Игорь Горбатенко
90′
77Никита Маляров
70′74′
17Гурам Аджоев
86Григорий Чиркин
10Эванс Кангва
72′
10Денис Попович
87′
22Даниил Лесовой
32Артем Кулишев
18Лука Джорджевич
77′
16Рикарду Алвеш
53′
45Огнен Ожегович
88Артем Галаджан
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Еськов(Россия, Москва)
Боковой судьяДмитрий Мосякин(Россия, Москва)
Боковой судьяНиколай Еремин(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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