Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
ПСЖ
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
23:00
Порту
Рома
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин0
Локомотив1
Футбол. Кубок России
19:00
Арсенал Т1
Оренбург1
Футбол. Еврокубки
5.03
Реал1
Аякс4
Футбол. Кубок России
7.03
Урал
Спартак
Все события
Фоторепортажи
10Российский футбол вернулся
13Неймар умеет отдыхать
21:11 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Локомотива» обыграли «Рубин» и вышли в полуфинал Олимп — Кубка России

ТАСС, 6 марта. Московский «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0 в ответном матче четвертьфинала Олимп — Кубка России по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Казань-Арена».

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 78-й минуте забил Бенедикт Хёведес. На 76-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Рубина» Филип Уремович.

В четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Первый матч завершился победой столичного клуба со счетом 1:0.

Ранее в рамках Кубка России клубы встречались пять раз, дважды побеждал «Локомотив», один раз победу одерживал «Рубин», еще две встречи завершились ничейным результатом.

Смотрите также: «Ростов» стал первым полуфиналистом Кубка России

8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Соперником московского клуба по полуфиналу будет «Ростов», победивший в своем четвертьфинальном противостоянии «Краснодар» (2:2, 1:0).

«Локомотив» является семикратным обладателем Кубка страны. «Рубин» завоевывал трофей в 2012 году. Финал Кубка России сезона-2018/19 пройдет 15 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Рубин
0:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Кубок России, 1/4 финала6.03.2019, 19:00 (МСК UTC+3)Казань Арена, 10349 зрителей
Главные тренеры
Курбан БердыевЮрий Семин
Голы
Бенедикт Хеведес(Алексей Миранчук)77′
Составы команд
23Иван Коновалов
1Маринату Гильерме
50Раиль Абдуллин
20Владислав Игнатьев
69Данил Степанов
3Брайн Идову
5Филип Уремович
75′76′
5Бенедикт Хеведес
22′
80Егор Сорокин
14Ведран Чорлука
8Владислав Пантелеев
33Соломон Кверквелия
65Артур Сагитов
7Гжегож Крыховяк
85′
6Евгений Башкиров
6Дмитрий Баринов
14Владимир Гранат
46′
11Антон Миранчук
80′
88Руслан Камболов
96Рифат Жемалетдинов
9Роман Акбашев
80′
59Алексей Миранчук
84′
41Владислав Микушин
67Роман Тугарев
19Хорен Байрамян
83′
8Джефферсон Фарфан
75′77′
18Павел Могилевец
24Эдер
89′
Статистика
2Желтые карточки4
0Красные карточки0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Иванов(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судьяРашид Абусуев(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судьяАдлан Хатуев(Россия, Грозный)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кубок России
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова высказалась о включении Медведевой в состав сборной РФ на ЧМ
Вяльбе: Губерниев переходит границы, он подставляет всю нашу команду
Жозе Моуринью прокомментировал информацию о возвращении в «Реал»
Российский нападающий повторил суперрекорд клуба НХЛ
Александра Емельяненко оставили в тюрьме и позвали на работу
«Арсенал» впервые в истории вышел в полуфинал Кубка России
Кто из игроков «Реала» должен покинуть клуб в трансферное окно
СКА играет пятый матч серии плей-офф со «Спартаком» (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь