Футболисты «Локомотива» обыграли «Рубин» и вышли в полуфинал Олимп — Кубка России

Источник: ИТАР-ТАСС

Единственный гол на 78-й минуте забил Бенедикт Хёведес. На 76-й минуте матча за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Рубина» Филип Уремович.

В четвертьфинале и полуфинале Кубка России победители, начиная с текущего сезона, определяются по результатам двух матчей — дома и на выезде. Первый матч завершился победой столичного клуба со счетом 1:0.

Ранее в рамках Кубка России клубы встречались пять раз, дважды побеждал «Локомотив», один раз победу одерживал «Рубин», еще две встречи завершились ничейным результатом.

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Соперником московского клуба по полуфиналу будет «Ростов», победивший в своем четвертьфинальном противостоянии «Краснодар» (2:2, 1:0).